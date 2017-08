Us Open: La situazione aggiornata Main Draw e Qualificazioni con tutte le italiane in gara

August 28

US Open

New York City, United States

Grand Slam

Hard

128S/128Q/64D/32X

Wild card MD

Kayla Day

Amandine Hesse

Sofia Kenin

Ashley Kratzer

Brienne Minor

Maria Sharapova

Taylor Townsend

(da assegnare)

Le italiane

Roberta Vinci Us Open MD

Francesca Schiavone Us Open MD

Camila Giorgi Us Open MD

Jasmine Paolini Us Open Alt#28 MD – Us Open Q

Martina Trevisan Us Open Alt#47 MD – Us Open Q

Georgia Brescia Us Open Alt#92 MD – Us Open Q

Camilla Rosatello Us Open Q

Jessica Pieri Us Open Q Alt#41

Giulia Gatto-Monticone Us Open Q Alt#38

Camilla Scala Us Open Q Alt#85

Main Draw (cut off: 99 - Data entry list: 17/07/17 - Special Exempts: 0/0) 1. PLISKOVA

DIYAS (114)



Qualificazioni – Entry list

1 ALLERTOVA

2 PARMENTIER

3 HSIEH

4 BOGDAN

5 ZHU

6 HAN

7 EGUCHI

8 DIYAS

9 BONDARENKO

10 AHN

11 MARTINCOVA

12 DUQUE-MARIÑO

13 KOZLOVA

14 WANG

15 BLINKOVA

16 SABALENKA

17 KOVINIC

18 KREJCIKOVA

19 PIRONKOVA

20 BROADY

21 ZANEVSKA

22 GIBBS

23 DAY

24 RODIONOVA

25 ABANDA

26 KORPATSCH

27 PAOLINI

28 TIG

29 TOWNSEND

30 RUS

31 JANG

32 ZVONAREVA

33 LIU

34 FETT

35 OPRANDI

36 KUZMOVA

37 MUHAMMAD

38 BUZARNESCU

39 KUDRYAVTSEVA

40 GALFI

41 PERA

42 LEMOINE

43 TREVISAN

44 ZHUK

45 KALINSKAYA

46 CHIRICO

47 BUYUKAKCAY

48 KENIN

49 AIAVA

50 GLATCH

51 COLLINS

52 HAAS

53 PFIZENMAIER

54 LOEB

55 TOMOVA

56 SHARIPOVA

57 KULICHKOVA

58 CABRERA

59 SOYLU

60 HOZUMI

61 HRADECKA

62 KATO

63 VICKERY

64 ANDREESCU

65 MONOVA

66 BOUZKOVA

67 ERAYDIN

68 SHARAPOVA

69 CADANTU

70 VON DEICHMANN

71 JOROVIC

72 SRAMKOVA

73 STOJANOVIC

74 ROBSON

75 GRAMMATIKOPOULOU

76 JAKUPOVIC

77 GAO

78 KAMENSKAYA

79 LOTTNER

80 KALININA

81 SMITKOVA

82 TEICHMANN

83 KERKHOVE

84 ANISIMOVA

85 BARA

86 PEGULA

87 ERAKOVIC

88 SOLER-ESPINOSA

89 HERCOG

90 DATE

91 SCHMIEDLOVA

92 PODOROSKA

93 KUDERMETOVA

94 KANEPI

95 PETERSON

96 GARCIA PEREZ

97 PANOVA

98 SEGUEL

99 PAQUET

100 VOEGELE

101 HESSE

102 BRESCIA

103 LU JING-JING

104 GONZALEZ

105 PERRIN

106 DOLEHIDE

107 CAKO

108 GJORCHESKA

109 MIN

110 FALCONI

111 IANCHUK

112 HIBI

113 BONAVENTURE

114 LYKINA

115 KARATANTCHEVA

116 KREJSOVA

117 ROSATELLO

118 HAN

119 LAO

Alternates

1 ZAJA

2 CRAWFORD

3 STOLLAR

4 PITER

5 XU, SHILIN

6 SCHNYDER

7 HOBGARSKI

———————————————–IN——————————–

8 SKAMLOVA

9 GEORGES

10 ARCONADA

11 SAWAYANAGI

12 LAPKO

13 BOULTER

14 SAEZ LARRA

15 NAMIGATA

16 LU JIA-JING

17 SEBOV

18 MRDEZA

19 KIICK, ALLIE

20 IVAKHNENKO