Masters 1000 Cincinnati: Fabio Fognini, in non perfette condizioni fisiche, perde in maniera netta contro Dominic Thiem (Video)

Niente da fare per Fabio Fognini sconfitto al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati ($4.973.120, hard).

Il tennista ligure si è arreso a Dominic Thiem, n.8 del mondo, con il risultato di 63 62 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Da segnalare che Fognini era non in perfette condizioni fisiche come hanno dimostrato anche i conati di vomito avuti nel primo set (quasi 3 minuti fermo per un rigurgito) e con due fascette sotto le ginocchia a proteggere i tendini.

Nel primo set Fognini subiva il break nel secondo gioco, quando dal 40-30 e dopo aver commesso due doppi falli, negli ultimi tre punti del game (uno sulla palla break), cedeva la battuta.

Thiem era perfetto al servizio e conquistava senza patemi la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set l’azzurro perdeva la battuta nel primo game (a 15).

Sull’1 a 2 Fabio mancava due palle break e nel game successivo perdeva malamente a 0 il servizio.

Sull’1 a 5 il tennista ligure annullava due palle match (una anche con un ace) e in qualche modo allungava l’incontro, ma nel gioco successivo Thiem manteneva a 15 il turno di servizio e conquistava la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



ATP Cincinnati Dominic Thiem [3] Dominic Thiem [3] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 2 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 D. Thiem 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Thiem – F. Fognini

01:06:37

5 Aces 3

2 Double Faults 2

54% 1st Serve % 51%

23/26 (88%) 1st Serve Points Won 16/30 (53%)

15/22 (68%) 2nd Serve Points Won 15/29 (52%)

2/2 (100%) Break Points Saved 4/7 (57%)

9 Service Games Played 8

14/30 (47%) 1st Return Points Won 3/26 (12%)

14/29 (48%) 2nd Return Points Won 7/22 (32%)

3/7 (43%) Break Points Won 0/2 (0%)

8 Return Games Played 9

38/48 (79%) Total Service Points Won 31/59 (53%)

28/59 (47%) Total Return Points Won 10/48 (21%)

66/107 (62%) Total Points Won 41/107 (38%)

8 Ranking 25

23 Age 30

Wiener Neustadt, Austria Birthplace Sanremo, Italy

Lichtenwörth, Austria Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2011 Turned Pro 2004

39/18 Year to Date Win/Loss 26/16

1 Year to Date Titles 1

8 Career Titles 5

$7,941,601 Career Prize Money $8,929,436