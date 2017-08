Combined Cincinnati: Il programma di Mercoledì 16 Agosto. Sono tre gli azzurri in campo

Center – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Grigor Dimitrov vs Feliciano Lopez

2. [9] Venus Williams vs [Q] Ashleigh Barty (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Frances Tiafoe vs [4] Alexander Zverev

4. [1] Karolina Pliskova vs [LL] Natalia Vikhlyantseva (non prima ore: 01:00)

5. [1] Rafael Nadal vs Richard Gasquet (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daria Kasatkina vs [16] Madison Keys

2. [Q] Mitchell Krueger vs Juan Martin del Potro

3. Ekaterina Makarova OR Barbora Strycova vs [3] Angelique Kerber (non prima ore: 20:00)

4. Adrian Mannarino vs [15] Sam Querrey (non prima ore: 01:00)

5. Alla Kudryavtseva / Alicja Rosolska vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. David Ferrer vs [LL] Janko Tipsarevic

2. Nick Kyrgios vs [Q] Alexandr Dolgopolov

3. [LL] Ramkumar Ramanathan vs [WC] Jared Donaldson

4. [14] Petra Kvitova vs [WC] Sloane Stephens OR Lucie Safarova

5. [5] Elina Svitolina vs Lesia Tsurenko (non prima ore: 01:00)

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yulia Putintseva vs [8] Svetlana Kuznetsova

2. [11] Pablo Carreno Busta vs Mischa Zverev

3. Elena Vesnina OR Caroline Garcia vs [6] Caroline Wozniacki

4. [LL] Christian Harrison vs Nikoloz Basilashvili

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Anastasija Sevastova vs Roberta Vinci

2. Karen Khachanov vs [LL] Thomas Fabbiano

3. Alizé Cornet vs [11] Dominika Cibulkova

4. Albert Ramos-Vinolas vs [16] Gilles Muller

5. Pablo Carreno Busta / Fernando Verdasco vs [3] Jamie Murray / Bruno Soares

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yuichi Sugita vs [Q] Joao Sousa

2. [Q] Aleksandra Krunic vs Carla Suárez Navarro

3. Chia-Jung Chuang / Renata Voracova OR [G] Raquel Atawo / CoCo Vandeweghe vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

4. [4] Sania Mirza / Shuai Peng vs Julia Goerges / Olga Savchuk

5. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko OR Kiki Bertens / Kirsten Flipkens

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuko Aoyama / Darija Jurak vs Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru

2. Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu vs Kristina Mladenovic / Anastasia Pavlyuchenkova

3. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Roberto Bautista Agut / David Ferrer

5. [7] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [O] Daria Gavrilova / Daria Kasatkina

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Camila Giorgi vs Daria Gavrilova

2. [Q] Francoise Abanda OR [Q] Magda Linette vs Julia Goerges (non prima ore: 18:30)

3. [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez

4. [WC] Jack Sock / Jackson Withrow vs Juan Sebastian Cabal / Fabio Fognini

5. Nikola Mektic / Aisam-Ul-Haq Qureshi OR Diego Schwartzman / Mischa Zverev vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo