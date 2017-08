Da Cordenons: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Qualche amarezza, ma pure parecchie soddisfazioni. I portacolori azzurri alla quattordicesima edizione dell’Atp Challenger di Cordenons, anche Dolomia tennis cup, regalano più sorrisi che delusioni al folto pubblico dell’Eurospotrting.

A cominciare da Federico Gaio, venticinquenne faentino, che ha superato in tre set il ceco Kolar. Bene anche il giovane pugliese Andrea Pellegrino, una delle wild card della manifestazione, che ha piegato il rumeno Dima. Entrambi raggiungono Lorenzo Sonego, una delle note più liete della giornata inaugurale, al secondo turno del torneo. Così come il milanese Andrea Arnaboldi, che si impone sul qualificato Lindell, e il partenopeo Lorenzo Giustino che fa suo in tre set il derby con Gianluigi Quinzi.

Nessuna sorpresa sul versante delle principali teste di serie. Passa il n. 1, il serbo Djere, pur soffrendo le proverbiali sette camicie al cospetto dell’uruguaiano Cuevas, approdato dalle qualificazioni. Soffre soltanto nel primo set il n. 3, il ceco Pavlasek, contro l’italiano Mager. Nella parte bassa del tabellone, occhio all’esperto Munoz de La Nava, già vincitore del torneo ed ex 68 al mondo: lo spagnolo ha eliminato il promettente Matteo Donati.

Dopo aver vinto le qualificazioni, si è arrestata al primo turno la corsa di Di Nicola e Virgili: il primo si è arreso allo svedede Elias Ymer, il secondo ha dato vita a uno spettacolare match, prima di cedere di schianto al terzo set, con lo spagnolo Martinez.

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Roberto Carballes Baena vs Kamil Majchrzak

2. Enrique Lopez-Perez vs [WC] Lorenzo Sonego

3. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs [PR] Ilija Bozoljac / Flavio Cipolla (non prima ore: 16:30)

4. [1] Laslo Djere vs Federico Gaio (non prima ore: 19:00)

5. Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez vs Danilo Petrovic / Ilija Vucic

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Goncalo Oliveira vs [7] Jaume Munar

2. Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn vs [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 18:00)

RISULTATI. Djere b. Cuevas 6-4 4-6 6-4, Gaio b. Kolar 6-3 1-6 6-1, Lopez-Perez b. Viola 6-1 6-4, Oliveira b. Gakhov 7-6 6-1, Munar b. Jaloviec 6-3 6-2, Arnaboldi b. Lindell 6-1 6-4, Martinez b. Virgili 6-2 6-7 6-0, Ymer b. Di Nicola 6-2 6-3, Pavlasek b. Mager 7-5 6-3, Giustino b. Quinzi 4-6 6-2 6-1, Munoz De La Nava b. Donati 6-3 6-2, Pellegrino b. Dima 6-3 6-4