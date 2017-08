Open Court: S.o.S., campioni “a pezzi” (di Marco Mazzoni)

Murray, Federer, Wawrinka, Djokovic, Cilic, Nishikori. E l’elenco potrebbe continuare… Un nuovo ranking? Qualche statistica sui migliori al mondo? No, semplicemente una lista degli assenti questa settimana al Masters 1000 di Cincinnati, partendo dai top players. Tutti infortunati. Alcuni soffrono problemi piuttosto seri, con tempi di recupero lunghi – Nole e Stan salteranno l’intera seconda parte del 2017 – altri più lievi o improvvisi (Nishikori, Federer). Nell’elenco si potrebbero inserire altre buone racchette, in campo a Cincy ma non al 100%, colpiti da vari problemi fisici. Alcuni sono mesi che si trascinano per il tour convivendo con infortuni “strutturali” che non consentono loro di esprimersi al meglio, come Andy Murray. I risultati dello scozzese infatti sono stati assai scadenti, trasformandolo probabilmente nel n.1 col peggior rendimento in assoluto dai tempi di Mats Wilander (escludendo quelli che sono stati in vetta al ranking per una manciata di giorni o settimane). Ha pagato la fatica enorme per rincorrere la vetta nella seconda parte del 2016, e fin dall’avvio della stagione Andy ha arrancato, non riuscendo mai a riprodurre in torneo quella intensità e vigore che l’avevano reso quasi imbattibile. Il risultato di ciò è impietoso: nessuna vittoria davvero importante, degna di un n.1 (Slam, Masters 1000). Rendimento così modesto da generare una continua emorragia di punti, e quindi, tra sconfitte e pause, la perdita della posizione di leader lunedì prossimo, scavalcato da Rafa Nadal. Che a sua volta si è avvantaggiato del forfait in Ohio di Federer, bloccato dalla schiena nel corso della finale di Montreal. Una sorta di domino nero, al contrario. Riavvolgendo il nastro del 2017, quante situazioni del genere potremmo raccontare, momenti e match decisi da infortuni o scarse condizioni agonistiche per l’impossibilità di esprimersi al meglio. A partire dalla finale di Wimbledon in giù.

Non è mai corretto fare di tutta l’erba un fascio. I top players infortunati soffrono di problemi diversi tra di loro, non ha molto senso cercare di trovare a tutti i costi una linea che li accomuni. Tuttavia è indubbio che il tennis, ancor più al vertice ma in generale, sia diventata una faccenda sempre più fisica. Oggi se non sei “una bestia” fisicamente non hai alcuna chance di competere per i grandi tornei. Scendendo di poco nel livello tecnico, la situazione non cambia di molto. Un gioco sempre più sbilanciato sul fattore atletico, dove velocità, resistenza e potenza prevalgono sulla tecnica pura e sulla manualità.

Non è un caso che il miglior tennista in stagione sia Roger Federer. Lo svizzero ha dominato la quasi totalità dei tornei a cui ha partecipato non solo grazie alla sua infinita classe, ma anche perché è stato bravissimo a sfruttare al meglio la lunga pausa che si è preso nel 2016. Uno stop durante il quale ha curato i dolori e si è preparato bene, senza fretta, affinando corpo e braccio. Forte del proprio immenso talento, ha sfruttato al massimo la freschezza atletica e la ritrovata salute giocando al meglio ad ogni evento, e vincendo quasi tutti i tornei a cui ha preso parte. E soprattutto, giocando non così tanto, razionalizzando gli impegni e programmando al meglio i tempi per il recupero ed allenamento. Nonostante il suo braccio fatato, non si vince senza essere al meglio; vedi la finale di Montreal, dove un problema muscolare alla schiena è stato sufficiente ad impedirgli di giocare sciolto, tanto da cedere sotto i colpi possenti dell’emergente Sasha Zverev. I suoi tifosi già tremano, a solo due settimane da Flushing Meadows. E oltre allo svizzero, chissà come troveremo i vari Nishikori, Cilic, Murray… Potrebbe essere la volta buona per un outsider, un giovane della tanto “pompata” NextGen; o magari per il terzo successo nella “grande mela” di Nadal, che però in Canada non è piaciuto nella sconfitta patita vs. l’enorme talento Shapovalov. Questa settimana a Cincinnati ne sapremo di più su di lui, anche sulle sue condizioni fisiche, visto che da anni nella seconda parte di stagione Rafa paga gli sforzi di primavera per dominare sul “rosso” (non vince un torneo post-US Open dal 2010… e lo US dal 2013).

Cosa fare? Forse la caterva di infortunati tra i big è solo sfortuna. La somma di un momento particolare, acuito dal fatto che molti di loro non sono più giovanissimi, ed altri – come Nishikori – vivono da sempre sul tour molto pericolosamente, senza un fisico adeguato a sostenerne gli sforzi.

Certamente si gioca molto, troppo. Il calendario è disastrosamente fitto, quando non è scritto da nessuna parte che debbano esserci tornei ogni settimana. La classifica inoltre premia la quantità, perché il mercato è globale, c’è fame di tennis, di vedere i propri idoli il più possibile per alimentare il giro di pubblico, tv, sponsor e quant’altro. Sono professionisti, più giocano più guadagnano. Ogni tanto qualcuno finisce per lamentarsi, “Si gioca troppo!!!” per poi prendere parte ad inutili (eccetto che per il portafoglio…) esibizioni in luoghi improbabili, oppure in momenti dell’anno in cui sarebbe indispensabile tirare il fiato, riposarsi, rigenerare fisico e mente. Staccare la spina, perché è matematica che dopo un piccolo stop, lavorando bene, si rientra ancor più forti, ancor più motivati, ancor più “affamati” di tennis e di vittorie. I numeri parlano chiaro, ma non tutti li ascoltano…

Come scritto già tante volte, il tour ATP è affascinante, ti propone mille storie e mille partite, ma sarebbe da rivedere in toto. Tempi, luoghi, spostamenti. Pure il sistema di classifica potrebbe essere cambiato, premiando più la qualità delle vittorie che non la costanza di rendimento, riducendo “l’obbligo” di prendere parte a tot tornei per non beccarsi uno zero. Personalmente sarei per re-introdurre un ranking che tenga conto della media tra vittorie e sconfitte, con un minimo di match giocati più basso; soprattutto sarei per inserire immediatamente i bonus point, che premiano i successi vs i migliori, fattore che aiuterebbe non poco i giovani a crescere (es. Shapovalov con il torneo di Montreal avrebbe preso bonus pazzeschi, a premiare un torneo eccezionale!), ma anche i big a presentarsi al meglio perché perdere diventa un boomerang.

A chi governa il tennis tutto questo non piace. Perché? Crea confusione. Crea incertezza. Garantisce di meno, rispetto al sistema attuale, che i campioni vadano avanti nei tornei, e quindi c’è più rischio di perderli presto nei tabelloni. Un po’ la stessa cosa delle pessime 32 tds negli Slam… che hanno reso la prima settimana dei Majors assai meno interessante di una volta. Stessa ratio: i big “devono” essere protetti. Perché? “Meno i big si vedono, meno si vende”.

Ma… siamo proprio sicuri che sia sempre così? Che il pubblico voglia per forza vedere i “soliti”, annoiandosi nello scoprire nuovi giocatori o assistendo a sorprese? E soprattutto, è un bello spettacolo trovare i migliori non in forma, “costretti” a giocare male perché non al meglio? Oppure che questa spirale perversa di infortuni si stabilizzi, diventando una costante? Non sarebbe forse meglio che il tennis tornasse meno fisico, con condizioni di gioco più varie e mediamente più veloci, a premiare di più la tecnica di gioco e la differenza di chi ha reale manualità e talento tecnico, a discapito della forza e costanza di rendimento? Premiare la tecnica creerebbe non solo più spettacolo, ma ridurrebbe anche la “fatica” di chi gioca. Non sarebbe forse più interessante aver meno tornei “top” e meno match, ma mediamente di una qualità superiore? Pensieri di ferragosto…

Marco Mazzoni

@marcomazz