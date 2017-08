Challenger Vancouver: Stefano Napolitano al secondo turno (Video)

Cambio di avversario per Stefano Napolitano, l’unico tennista italiano al via nel tabellone principale del torneo challenger di Vancouver.

Il 22enne di Biella, numero 203 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno lo statunitese JC Aragone, numero 534 Atp, ripescato come lucky loser al posto dell’australiano Sam Groth.

Al secondo ostacolo sfiderà Bemelmans [7] o Bester [WC].

Challenger Vancouver | Cemento | $100.000

1. [LL] JC Aragone vs Stefano Napolitano (0-0)



CH Vancouver JC Aragone JC Aragone 1 5 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 7 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Aragone 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Napolitano 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 J. Aragone 15-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Aragone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Aragone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Aragone 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4 Aces 34 Double Faults 164% 1st Serve % 47%22/47 (47%) 1st Serve Points Won 20/26 (77%)10/26 (38%) 2nd Serve Points Won 13/29 (45%)12/19 (63%) Break Points Saved 4/7 (57%)10 Service Games Played 96/26 (23%) 1st Return Points Won 25/47 (53%)16/29 (55%) 2nd Return Points Won 16/26 (62%)3/7 (43%) Break Points Won 7/19 (37%)9 Return Games Played 1032/73 (44%) Total Service Points Won 33/55 (60%)22/55 (40%) Total Return Points Won 41/73 (56%)54/128 (42%) Total Points Won 74/128 (58%)

JC Aragone vs Napolitano

Jun 28, 1995 Birthday: Apr 11, 1995

22 years Age: 22 years

United States United States Country: Italy Italy

534 Current rank: 203

534 (Aug 14, 2017) Highest rank: 152 (Jun 12, 2017)

85 Total matches: 315

$0 Prize money: $101 459

60 Points: 258

Right-handed Plays: Right-handed