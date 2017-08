ITF Cuneo: Sugli scudi Marchetti e Marfutina

Prima giornata di tabellone principale nel 15.000 $ ITF del Country Cuneo – Trofeo GINO S.p.A. Subito in luce alcune tenniste conosciute come Giorgia Marchetti, romana che ha vestito in passato i colori del circolo organizzatore nelle competizioni a squadre ed è in gara quale settima testa di serie. Ha superato in uno dei confronti che hanno aperto il programma la neozelandese Joanna Carswel che ha opposto un’ottima resistenza. Dopo 2 ore e 5 minuti la Marchetti si è imposta per 7-5 6-4. La prima sorpresa del torneo era giunta poco prima dal campo 1, nel quale Lucia Bronzetti aveva eliminato la sesta testa di serie, Lucrezia Stefanini, per 6-0 7-6.

Prima frazione a senso unico e seconda caratterizzata dal grande equilibrio, rotto solo dal tie-break. Sorpresa anche dal campo 7 dove la svizzera Susan Bandecchi era riuscita a togliere dalla contesa l’altra romana Nastassia Burnett, oggi precipitata in classifica ma in passato con un best ranking di numero 121 Wta (marzo 2014). Per la rossocrociata passaggio negli ottavi di finale in virtù di un doppio 6-3. Stesso score grazie al quale ha proseguito la sua corsa in tabellone la qualificata Alessia Di Pietro, inflitto nell’occasione a Maria Masini. Nessun problema per la russa Maria Marfutina nell’aggiudicarsi il derby contro Natalia Orlova. La seconda testa di serie del torneo cuneese, che anche oggi ha visto un buon successo di pubblico nonostante la Festività ferragostana, ha chiuso i giochi sul 6-2 6-3. Passaggi di turno anche per Verena Hofer, che ha sconfitto 6-4 6-0 l’argentina Luini, e Martina Colmegna, lombarda che ha vestito in stagione i colori dell’US Tennis Beinasco in serie A2, abile nel fermare con un doppio 6-1 la qualificata Sara Guglielminotti, tesserata per il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Domani si completerà il quadro di primo turno con l’ingresso in campo, tra le altre, della prima testa di serie, Camilla Scala. Per lei la sfida si annuncia interessante contro la bolognese Camilla Abbate che ha ben impressionato in qualificazione. Da seguire anche il testa a testa tra Carlotta Ripa, atleta di casa e wild card, chiamata al confronto con la qualificata Michela Xibilia. Proibitivo, almeno sulla carta, il match che attende un’altra tennista targata Country Club, Benedetta Prato. Troverà infatti la quarta testa di serie Claudia Giovine, cugina di Flavia Pennetta.

Esordio in torneo anche per la terza testa di serie, la pescarese di origine ucraina Anastasia Grymalska, opposta a Verena Meliss, wild card. Completeranno il programma del tabellone di singolare i match Remy (Fra) – Raggi (Ita), Di Sarra (Ita) – Bianca Turati (Ita), Molinaro (Lux) – Temin (Fra), e Gai (Ita) – Torelli (Ita).