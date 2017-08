Masters 1000 Cincinnati: Live gli Italiani. Niente da fare per Paolo Lorenzi. Live Fabio Fognini nella notte italiana

Niente da fare per Paolo Lorenzi sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro, che aveva un primo turno complicato contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 17 del ranking mondiale ed 11esima testa di serie si è arreso con un doppio 63 dopo 1 ora e 07 minuti di partita.

1° Turno

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

3 Inc. [11] Pablo Carreno Busta vs Paolo Lorenzi



ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta [11] Pablo Carreno Busta [11] 6 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 3 3 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

8 Aces 62 Double Faults 165% 1st Serve % 61%27/30 (90%) 1st Serve Points Won 24/34 (71%)10/16 (63%) 2nd Serve Points Won 9/22 (41%)0/0 (0%) Break Points Saved 7/10 (70%)9 Service Games Played 910/34 (29%) 1st Return Points Won 3/30 (10%)13/22 (59%) 2nd Return Points Won 6/16 (38%)3/10 (30%) Break Points Won 0/0 (0%)9 Return Games Played 937/46 (80%) Total Service Points Won 33/56 (59%)23/56 (41%) Total Return Points Won 9/46 (20%)60/102 (59%) Total Points Won 42/102 (41%)

Carreno Busta – Lorenzi (4-2)

Jul 12, 1991 Birthday: Dec 15, 1981

26 years Age: 35 years

Spain Spain Country: Italy Italy

17 Current rank: 38

15 (Aug 07, 2017) Highest rank: 33 (Jul 03, 2017)

596 Total matches: 1 012

$2 736 933 Prize money: $2 887 642

2 305 Points: 1 135

Right-handed Plays: Right-handed

2° Turno

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

5 Inc. [3] Dominic Thiem vs Fabio Fognini (2° incontro a partire dall’una di notte)



Il match deve ancora iniziare

Thiem – Fognini (1-0)

Sep 03, 1993 Birthday: May 24, 1987

23 years Age: 30 years

Austria Austria Country: Italy Italy

8 Current rank: 25

7 (Aug 07, 2017) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

447 Total matches: 861

$5 161 869 Prize money: $7 908 046

4 030 Points: 1 545

Right-handed Plays: Right-handed