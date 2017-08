Masters 1000 Cincinnati: Live gli Italiani. Live Paolo Lorenzi e Fabio Fognini

1° Turno

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

3 Inc. [11] Pablo Carreno Busta vs Paolo Lorenzi



Il match deve ancora iniziare

Carreno Busta – Lorenzi (4-2)

Jul 12, 1991 Birthday: Dec 15, 1981

26 years Age: 35 years

Spain Spain Country: Italy Italy

17 Current rank: 38

15 (Aug 07, 2017) Highest rank: 33 (Jul 03, 2017)

596 Total matches: 1 012

$2 736 933 Prize money: $2 887 642

2 305 Points: 1 135

Right-handed Plays: Right-handed

2° Turno

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

5 Inc. [3] Dominic Thiem vs Fabio Fognini (2° incontro a partire dall’una di notte)



Il match deve ancora iniziare

Thiem – Fognini (1-0)

Sep 03, 1993 Birthday: May 24, 1987

23 years Age: 30 years

Austria Austria Country: Italy Italy

8 Current rank: 25

7 (Aug 07, 2017) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

447 Total matches: 861

$5 161 869 Prize money: $7 908 046

4 030 Points: 1 545

Right-handed Plays: Right-handed