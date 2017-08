Roger Federer parla del tema del coach in campo e ci scherza: “Forse qualche allenatore, se scendesse in campo, saprebbe ancora esprimersi al meglio”

Roger Federer non è rimasto poi così sorpreso dalla decisione dell’ATP di introdurre la possibilità di coaching anche nel circuito maschile a partire dalle qualificazioni degli US Open. Lo svizzero, ritiratosi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati dopo aver perso la finale di Montreal contro Alexander Zverev, ha scherzato sull’argomento: “Forse qualche allenatore, se scendesse in campo, saprebbe ancora esprimersi al meglio”.

Riguardo ai cambiamenti delle regole, il nativo di Basilea ha commentato: “Penso che possa essere interessante avere un tempo fisso tra un punto e l’altro”.

Lorenzo Carini