Combined Cincinnati: Il programma di Martedì 15 Agosto. In campo Paolo Lorenzi e nella notte Fabio Fognini

Center – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Martin del Potro vs [10] Tomas Berdych

2. [9] Venus Williams vs Alison Riske (non prima ore: 19:00)

3. [13] Jack Sock vs Yuichi Sugita

4. [14] John Isner vs [WC] Tommy Paul (non prima ore: 01:00)

5. [4] Garbiñe Muguruza vs [Q] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ana Konjuh vs [11] Dominika Cibulkova

2. Steve Johnson vs David Ferrer

3. [Q] Taylor Townsend vs [2] Simona Halep (non prima ore: 20:00)

4. [WC] Sloane Stephens vs Lucie Safarova (non prima ore: 01:00)

5. [3] Dominic Thiem vs Fabio Fognini

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] David Goffin vs Nick Kyrgios

2. Julia Goerges vs [10] Agnieszka Radwanska (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Jared Donaldson vs [12] Roberto Bautista Agut

4. [7] Johanna Konta vs Kiki Bertens

5. Ivo Karlovic vs [8] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 01:00)

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kevin Anderson vs [Q] Alexandr Dolgopolov

2. Alizé Cornet vs Catherine Bellis

3. [11] Pablo Carreno Busta vs Paolo Lorenzi

4. Elena Vesnina vs Caroline Garcia

5. Ekaterina Makarova vs Barbora Strycova

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ashleigh Barty vs [Q] Varvara Lepchenko

2. Albert Ramos-Vinolas vs [Q] Mikhail Youzhny

3. Robin Haase vs Adrian Mannarino

4. [Q] Francoise Abanda vs [Q] Magda Linette

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kristina Mladenovic / Anastasia Pavlyuchenkova vs [6] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova

2. [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

3. [O] Daria Gavrilova / Daria Kasatkina vs [G] Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova

4. [7] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [WC] Alexa Glatch / Catherine Mcnally

5. Chia-Jung Chuang / Renata Voracova vs [G] Raquel Atawo / CoCo Vandeweghe

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diego Schwartzman vs Karen Khachanov

2. [12] Jelena Ostapenko vs [Q] Aleksandra Krunic

3. Nikoloz Basilashvili vs Borna Coric

4. Ryan Harrison / Michael Venus vs [8] Oliver Marach / Mate Pavic

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Donna Vekic vs [LL] Natalia Vikhlyantseva

2. [15] Anastasija Sevastova vs Shuai Peng

3. Leander Paes / Alexander Zverev vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

4. Nikola Mektic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Diego Schwartzman / Mischa Zverev

5. Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko vs Kiki Bertens / Kirsten Flipkens