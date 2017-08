Challenger Cordenons: Quattro azzurri approdano al secondo turno. Fuori Donati, Quinzi e Adelchi Virgili (Video)

Federico Gaio e Andrea Pellegrino superano il primo turno nel torneo challenger di Cordenons.

Il 25enne faentino (n. 313 Atp) ha battuto per 63 16 61 il ceco Zdenek Kolar (n. 238 Atp) ed al secondo turno affronterà Laslo Djere primo favorito del seeding.

Il 20enne di Bisceglie (n. 705 Atp) si è invece aggiudicato per 63 64 la sfida tra wild card con il rumeno Dragos Sima (n. 501 Atp).

Prossimo ostacolo il vincente del match tra Petrovic e Garcia-Lopez.

Eliminati, invece, Gianluca Mager (n. 320 Atp), in gara con una wild card, che ha ceduto per 75 63 al ceco Adam Pavlasek (n. 138 Atp), Matteo Donati (n. 349 Atp), stoppato per 63 62 dallo spagnolo Daniel Munoz De La Nava (n. 418 Atp), in gara con il ranking protetto, l’altro qualificato italiano, Gianluca Di Nicola (n. 749 Atp), eliminato per 63 62 dallo svedese Elias Ymer (n. 279 Atp), ed Adelchi Virgili (n. 462 Atp), anche lui qualificato, battuto per 62 67(4) 60 dallo spagnolo Pedro Martinez (n, 294 Atp).

Fuori anche Matteo Viola sconfitto da Enrique Lopez-Perez (n. 326 Atp) per 61 64.

Avanza al secondo turno Andrea Arnaboldi (n. 237 Atp), ottava testa di serie, che ha superato in due set il qualificato svedese Christian Lindell (n. 353 Atp) e Lorenzo Giustino (n. 197 Atp), sesta testa di serie, che ha sconfitto in tre set Gianluigi Quinzi (n. 260 Atp).

Al prossimo ostacolo Arnaboldi sfiderà Pedro Martinez Portero classe 1997 e n.294 ATP, invece Giustino affronterà Daniel Munoz de la Nava, classe 1982 e n.418 ATP.

Challenger Cordenons | Terra | e64.000 – 1° Turno

