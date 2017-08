Masters 1000 Cincinnati: Roger Federer dà forfait. Rafael Nadal dalla prossima settimana ritorna n.1 del mondo. Thomas Fabbiano in tabellone

Roger Federer ha annunciato il forfait per il torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Lo svizzero ha ufficializzato il forfait al torneo per colpa di un problema alla schiena.

Niente numero uno dunque per le prossime quattro settimane, e discorso rimandato alla fine degli US Open.

Rafael Nadal dalla prossima settimana sarà n.1 del mondo.

Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale.

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Gasquet, Richard vs (Q) Smith, John-Patrick

Ramos-Vinolas, Albert vs (Q) Youzhny, Mikhail

Harrison, Ryan vs (16) Muller, Gilles

(9) Goffin, David vs Kyrgios, Nick

Anderson, Kevin vs (Q) Dolgopolov, Alexandr

Karlovic, Ivo vs Vesely, Jiri

Bye vs (8) Tsonga, Jo-Wilfried

(3) Thiem, Dominic vs Bye

Fognini, Fabio vs Medvedev, Daniil

Haase, Robin vs Mannarino, Adrian

(WC) Kozlov, Stefan vs (15) Querrey, Sam

(11) Carreno Busta, Pablo vs Lorenzi, Paolo

Zverev, Mischa vs Verdasco, Fernando

Johnson, Steve vs Ferrer, David

Bye vs (LL) Tipsarevic, Janko

(6) Raonic, Milos vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs Coric, Borna

(Q) Eubanks, Christopher vs Monfils, Gael

(WC) Donaldson, Jared vs (12) Bautista Agut, Roberto

(14) Isner, John vs Troicki, Viktor

Young, Donald vs (WC) Paul, Tommy

(WC) Tiafoe, Frances vs (Q) Marterer, Maximilian

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(7) Dimitrov, Grigor vs Bye

Lopez, Feliciano vs Chung, Hyeon

(Q) Krueger, Mitchell vs Paire, Benoit

del Potro, Juan Martin vs (10) Berdych, Tomas

(13) Sock, Jack vs Sugita, Yuichi

Edmund, Kyle vs (Q) Sousa, Joao

Schwartzman, Diego vs Khachanov, Karen

Bye vs (LL) Fabbiano, Thomas