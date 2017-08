Masters 1000 e WTA Cincinnati: Live gli Italiani. Primo Turno (In campo Fabio Fognini, Camila Giorgi e Roberta Vinci)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2 Inc. Fabio Fognini vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Medvedev – Fognini (0-0)

Feb 11, 1996 Birthday: May 24, 1987

21 years Age: 30 years

Russia Russia Country: Italy Italy

51 Current rank: 25

48 (Aug 07, 2017) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

265 Total matches: 860

$189 377 Prize money: $7 908 046

919 Points: 1 545

Right-handed Plays: Right-handed

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2 Inc. Katerina Siniakova vs [Q] Camila Giorgi



Il match deve ancora iniziare

Siniakova vs Giorgi (1-0)

May 10, 1996 Birthday: Dec 30, 1991

21 years Age: 25 years

Czech Republic Czech Republic Country: Italy Italy

41 Current rank: 82

36 (Apr 03, 2017) Highest rank: 30 (Aug 03, 2015)

314 Total matches: 443

$1 163 487 Prize money: $2 050 638

1 335 Points: 719

Right-handed Plays: Right-handed

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

4 Inc. Timea Babos vs Roberta Vinci



Il match deve ancora iniziare

Babos vs Vinci (1-5)

May 10, 1993 Birthday: Feb 18, 1983

24 years Age: 34 years

Hungary Hungary Country: Italy Italy

51 Current rank: 42

25 (Oct 31, 2016) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

484 Total matches: 869

$2 992 835 Prize money: $11 374 729

1 141 Points: 1 325

Right-handed Plays: Right-handed