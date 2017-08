Masters 1000 e WTA Cincinnati: Fabio Fognini si regala la sfida con Dominic Thiem. Bene Camila Giorgi e Roberta Vinci

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Il 30enne di Arma di Taggia, numero 25 del ranking mondiale, ha sconfitto per 76(5) 63, in un’ora e 39 minuti di gioco, all’ottavo match-point, il 21enne russo Daniil Medvedev, numero 51 Atp.

Al secondo turno Fognini dovrà vedersela con l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding,

Da segnalare quest’oggi Fabio che ha dovuto rincorrere l’avversario. Infatti il russo nel primo parziale ha servito per il set sul 6 a 5 e poi nel tiebreak ha ceduto per 7 punti a 5, dopo aver commesso sul 5 pari un errore gratuito e poi sulla palla set Fabio ha piazzato un servizio vincente.

Nel secondo set il russo è andato avanti per 3 a 1, ma anche questa volta ha subito il recupero di Fabio che si è aggiudicato il match per 6 a 4.

Camila Giorgi conquista il secondo turno nel torneo WTA Premier di Cincinnati.

La 25enne di Macerata, numero 82 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto ceca Katerina Siniakova, numero 41 Wta con un doppio 62.

Al secondo turno la Giorgi affronterà Daria Gavrilova, classe 1994 e n.26 del mondo.

Roberta Vinci approda al secondo turno nel torneo WTA Premier di Cincinnati.

La 34enne tarantina, numero 42 del ranking mondiale, ha battuto per 75 75, in un’ora e mezza di gioco, l’ungherese Timea Babos, numero 51 Wta.

Da segnalare che Roberta è stata brava a non disunirsi nel secondo set quando, indietro prima per 4-1 e poi per 5-2, si è rimessa in carreggiata infilando un parziale di cinque giochi consecutivi e vincendo la partita per 7 a 5.

Al secondo turno sfiderà Sevastova (15) o Peng.

