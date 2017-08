Camilla Rosatello e Sophia Shapatava si aggiudicano il torneo di doppio ad Hechingen

Bella vittoria di Camilla Rosatello, in coppia con la georgiana Sophia Shapatava ieri in doppio ad Hechingen (60.000K) in una giornata che ha visto anche Deborah Chiesa raggiungere la finale nel torneo individuale. Camilla e Sophia hanno sconfitto le tenniste locali Koelzen e Rueffer, con il punteggio perentorio di 6/2 6/4 al termine di un percorso che le ha viste anche superare coppie più quotate come le rumene Dinu/Dascalu e quella costituita dalla croata Mrdeza e dalla slovacca Skamlova.

Abbiamo raggiunto al telefono Sophia Shapatava per avere delle impressioni dirette su questa vittoria.

Ciao Sophia e complimenti. Una bella vittoria quella di ieri, ve l’aspettavate tu e Camilla?

Io e Camilla abbiamo deciso di giocare all’ultimo momento, non avevamo pianificato questo torneo e non avevamo mai giocato insieme prima. Non pensavo sarei andata a Hechingen e Camilla non sapeva se avrebbe giocato in doppio, ma sono molto contenta che sia andata a finire così e spero di giocare ancora insieme a lei perché mi è piaciuto davvero.

Che impressione hai avuto di Camilla tecnicamente, giocandole di fianco?

Camilla ha molto talento ed è una tennista potente. Mi piacciono molto le sue risposte e tira forte. Adesso è un po’ che la conosco, ma quest’anno ha fatto molti progressi. Sono sicura che otterrà dei grandi risultati e scalerà il ranking. E se lo merita, perché la vedo lavorare duramente ogni giorno.

Non avete fatto balletti però per festeggiare, come invece era accaduto a Wuhan con Jovana Jaksic, una indimenticabile esibizione…

No ti sbagli, c’è stato un balletto 🙂 Ma non credo di avere un video mi dispiace, però ti assicuro che c’è stata una danza 😉

Allora lanciamo un appello: se qualcuno ha ripreso il balletto di Sophia e Camilla può inviarlo in redazione…grazie!!

Antonio De Filippo