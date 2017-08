Combined Cincinnati: Il programma di Lunedì 14 Agosto

Center – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Petra Kvitova vs Anett Kontaveit

2. Daria Gavrilova vs [13] Kristina Mladenovic

3. [WC] Stefan Kozlov vs [15] Sam Querrey

4. CoCo Vandeweghe vs [16] Madison Keys (non prima ore: 01:00)

5. [Q] Christopher Eubanks vs Gael Monfils (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Donald Young vs [WC] Tommy Paul

2. Fabio Fognini vs Daniil Medvedev

3. [WC] Oceane Dodin vs Kiki Bertens

4. Mischa Zverev vs Fernando Verdasco (non prima ore: 01:00)

5. Mirjana Lucic-Baroni vs Carla Suárez Navarro (non prima ore: 02:30)

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Richard Gasquet vs [Q] John-Patrick Smith

2. Feliciano Lopez vs Hyeon Chung

3. [WC] Frances Tiafoe vs [Q] Maximilian Marterer

4. Timea Babos vs Roberta Vinci

5. Qualifier vs Daria Kasatkina (non prima ore: 01:00)

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lauren Davis vs Qualifier

2. [Q] Mitchell Krueger vs Benoit Paire

3. Kyle Edmund vs [Q] Joao Sousa

4. Qualifier vs Qualifier

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ivo Karlovic vs Jiri Vesely

2. Steve Johnson / Daniel Nestor vs Ryan Harrison / Michael Venus

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [G] Elise Mertens / Demi Schuurs vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez

2. Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu vs [O] Johanna Konta / Christina Mchale

3. [O] Varvara Lepchenko / Magdalena Rybarikova vs Julia Goerges / Olga Savchuk

4. [O] Anastasija Sevastova / Donna Vekic vs Alla Kudryavtseva / Alicja Rosolska

5. Shuko Aoyama / Darija Jurak vs [O] Lauren Davis / Alison Riske (non prima ore: 22:00)

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs Anastasia Pavlyuchenkova

2. Katerina Siniakova vs Qualifier

3. Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru vs [8] Abigail Spears / Katarina Srebotnik

4. Qualifier vs Yulia Putintseva

Court 11 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Roberto Bautista Agut / David Ferrer vs Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas

2. Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin vs John Isner / Donald Young

3. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [WC] Jared Donaldson / Stefan Kozlov