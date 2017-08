ITF Cuneo: Resoconto della prima giornata di Qualificazione

Prima giornata di gare, oggi, nel 15.000 $ ITF del Countruy Club Cuneo, con le sfide di primo turno del tabellone di qualificazione, che domani designerà le otto giocatrici che entreranno a far parte della lista principale.

E’ salita al turno decisivo la prima testa di serie, la monzese Anna Turati, che ha piegato dopo 2 ore e 5 minuti la connazionale Anna Speri, con lo score di 6-2 7-6 (4). Nulla da fare invece per la seconda testa di serie, la torinese Annamaria Procacci. Infortunatasi alla caviglia nell’allenamento di ieri, ha provato ad entrare in campo contro l’argentina Maria Pereira Sellart ma ha dovuto arrendersi sull’1-3 del primo set. Spazio anche alle giocatrici di casa. Buona impressione ha destato la 14enne Maddalena Giordano che ha conquistato il primo set contro la torinese Claudia Franzè, numero 3 del seeding preliminare, ma al termine si è arresa sullo score di 4-6 6-2 6-0. Poche chance ha invece avuto Noemi Giraudo contro Clarissa Gai. Successo della seconda con un secco 6-0 6-0. Molto combattuta la contesa tra la piemontese Benedetta Ivaldi, alessandrina che si allena da diversi anni in terra ligure, e Maria Vittoria Viviani. Ad imporsi è stata la prima, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 30 minuti di gioco. Tre frazioni sono occorse anche all’argentina Melina Ferrero per avere la meglio sull’azzurra Camilla Diez. Passaggio di turno per la Ferrero con il risultato di 6-1 4-6 6-2 al termine di 1 ora e 49 minuti di buon tennis.

Affermazione in tre set anche per Elisa Visentin, che ha fermato la ligure Camilla Ceppellini, dotata di gran potenza ma poca regolarità, per 4-6 6-3 6-1. Facile il successo di Camilla Abbate sulla torinese della Stampa Sporting Federica Joe Gardella, fissato in 1 ora e 25 minuti sul 6-1 6-3. La giocatrice del Country Cuneo Alessia Biodo ha dovuto alzare bandiera bianca contro Michela Xibilia, numero 5 del tabellone preliminare. Dopo una buona partenza la tennista piemontese ha lasciato campo alla rivale che si è imposta 6-4 6-0. Ottima partenza invece per Anna Turco, monregalese che veste in serie A2 i colori dell’US Tennis Beinasco. Vittoria in due set (6-2 7-5) contro Marcella Cucca. Fermata infine in due frazioni la torinese Ginevra Peiretti, per mano di Alessia Di Pietro (6-1 6-4). Le altre promosse al turno finale di domani usciranno dalle sfide (ancora in corso) Lommer (Usa) – Raggi (Ita), Tagliente – Guglielminotti, Chiesa – Scotti e Bonometti – Labonte Frey (Can). Buono il riscontro di pubblico che il torneo ha avuto nella giornata odierna. Domani si riparte, alle 10, con l’obiettivo ben fissato nella mente delle protagoniste, ovvero entrare tra le big della rassegna.

Round 1 – Quali

Anna TURATI [1] b. Anna SPERI 6-2 7-6(4)

Camilla ABBATE b. Federica Joe GARDELLA 6-1 6-3

Maria PEREYRA SELLART b. Anna Maria PROCACCI [2] 3-1 Retired

Alessia DI PIETRO b. Ginevra PEIRETTI 6-1 6-4

Claudia FRANZE [3] b. Maddalena GIORDANO 4-6 6-2 6-0

Anna TURCO b. Marcella CUCCA 6-2 7-5

Vinciane REMY [4] b. Valentina CAMPAGNOLO 6-0 6-0

Benedetta IVALDI b. Maria Vittoria VIVIANI 3-6 6-3 6-4

Michela XIBILIA [5] b. Alessia BIODO 6-4 6-0

Elisa VISENTIN b. Camilla CEPPELLINI 4-6 6-3 6-1

Clarissa GAI b. Noemi GIRAUDO 6-0 6-0

Melina FERRERO b. Camilla DIEZ 6-1 4-6 6-2