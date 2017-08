WTA Toronto: Successo di Elina Svitolina. Sesta finale persa nel 2017 per Caroline Wozniacki

Elina Svitolina ha conquistato questa sera il torneo WTA Premier Five di Toronto.

In finale la tennista ucraina ha sconfitto Caroline Wozniacki, alla sesta finale persa su sei nel 2017, con il risultato di 64 60 in 1 ora e 17 minuti di partita.

Per l’ucraina si tratta dell’11esima finale Wta, la quinta nel 2017, dove in precedenza ha già fatto centro a Dubai, Taipei City, Istanbul e Roma, una serie di trofei che ha portato a quota 9 i successi della Svitolina in carriera.

Nel primo set la Wozniacki per ben due volte recuperava un break di svantaggio ma sul 4 pari cedeva a 0 la battuta, dopo aver commesso un doppio fallo sulla palla break.

Sul 5 a 4 la Svitolina, teneva ai vantaggi il servizio e senza annullare palle break chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Elina prendeva il sopravvento e brekkava la danese nel primo, terzo e quinto gioco, chiudendo la partita senza problemi per 6 a 0.

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [6] Caroline Wozniacki vs [5] Elina Svitolina



WTA Toronto Caroline Wozniacki [6] Caroline Wozniacki [6] 4 0 Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 6 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 E. Svitolina 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 C. Wozniacki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 3-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

