Maria Sharapova non giocherà nemmeno Cincinnati: ” ho deciso di ritirarmi dal torneo a causa dell’infortunio all’avambraccio patito a Stanford”

Maria Sharapova ha dovuto dare forfait a tabellone complilato anche per il torneo WTA Premier di Cincinnati.

“Sono arrivata ieri a Cincinnati con tanta voglia di giocare, tuttavia, a seguito del consiglio del medico in loco, ho deciso di ritirarmi dal torneo a causa dell’infortunio all’avambraccio sinistro patito a Stanford e in via precauzionale in vista degli US Open.”

“Voglio ringraziare gli organizzatori per avermi concesso una wild card e non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”.