Challenger Vancouver e Santo Domingo: I Main Draw. Ostacolo australiano per Stefano Napolitano

Challenger Vancouver | Cemento | $100.000

(1) Sela, Dudi vs (WC) Peliwo, Filip

Qualifier vs (SE) Broady, Liam

Halys, Quentin vs Polansky, Peter

De Loore, Joris vs (5) Laaksonen, Henri

(3) Copil, Marius vs Millman, John

Stebe, Cedrik-Marcel vs Qualifier

Shapovalov, Denis vs (SE) Fritz, Taylor

Lee, Duckhee vs (8) Sandgren, Tennys

(7) Bemelmans, Ruben vs (WC) Bester, Philip

Groth, Sam vs Napolitano, Stefano

Hanfmann, Yannick vs Ofner, Sebastian

Qualifier vs (4) Gombos, Norbert

(6) Daniel, Taro vs Rubin, Noah

Sakharov, Gleb vs (WC) Schnur, Brayden

Qualifier vs Bonzi, Benjamin

(WC) Sigouin, Benjamin vs (2) Thompson, Jordan

Challenger Santo Domingo | Terra | $125.000

(1) Dzumhur, Damir vs Clezar, Guilherme

(SE) Arguello, Facundo vs Qualifier

(Alt) King, Evan vs Collarini, Andrea

(WC) Hardt, Nick vs (6) Giraldo, Santiago

(3) Pella, Guido vs Trungelliti, Marco

Mina, Gianni vs Zampieri, Caio

Linzer, Michael vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Force, Charles vs (7) Jarry, Nicolas

(5) Ruud, Casper vs (WC) Cid Subervi, Roberto

Hernandez-Fernandez, Jose vs Hamou, Maxime

Hemery , Calvin vs Sorgi, Joao Pedro

Griekspoor, Tallon vs (4) Estrella Burgos, Victor

(8) Elias, Gastao vs Statham, Jose

Qualifier vs (WC) Olivares, Jose

Qualifier vs Falla, Alejandro

Qualifier vs (2) Almagro, Nicolas