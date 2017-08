Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 14 agosto)

Tantissimi azzurri impegnati la prossima settimana al Triglav Open 2017, torneo G4 che si svolgerà in Slovenia sulla terra rossa outdoor. Nelle qualificazioni ben sei azzurri (tre ragazzi e tre ragazze) mentre partiranno dal main draw ben 17 giocatori (12 maschi e 5 femmine). Fra tutti, occhi puntati su Gabriele Bosio e Lorenzo Rottoli al maschile, Melania Delai e Aurora Zantedeschi al femminile.

Già eliminato, in Belgio, l’unico rappresentante italiano allo Junion Open Maaseik: il reggiano Leonardo Chiari ha perso all’esordio nelle qualificazioni. In Portogallo, nel main draw di un G5 Raffaele Martignani; in Macedonia impegnati De Bernardis e Perruzza nel tabellone principale, Angiolini unico superstite nel torneo cadetto.

Tra le ragazze, oltre alla folta pattuglia in Slovenia, troviamo la sola Aurora Allasia in un G5 portoghese. Erano impegnate nelle qualificazioni in un G5 in Macedonia Linda Salvi e Luna Urso, subito battute dalle rispettive avversarie.

Triglav Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Roberto Binaghi, Andrea Calogero, Federico Lucini

MD: Gabriele Bosio, Giacomo Dambrosi, Davide Tortora, Lorenzo Rottoli, Gianmarco Ferrari, Flavio Cobolli, Giovanni Peruffo, Andrea Cugini, Simone Cacciapuoti, Duccio Petreni, Mattia Bellucci, Leonardo Taddia

Junior Open Maaseik 2017 (Belgio – G4 – Terra outdoor)

Q: Leonardo Chiari (eliminato al 1T)

Vila Do Conde Junior Tennis Cup (Portogallo – G5 – Carpet outdoor)

MD: Raffaele Martignani

Jug Open 2017 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Lorenzo Vincenti (eliminato al 1T), Alessandro Parigi (eliminato al 1T), Marco Angiolini

MD: Alessio De Bernardis, Valerio Perruzza

_______________________________________

Triglav Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Giulia De Simone, Barbara Dessolis, Harriet Hamilton

MD: Melania Delai, Aurora Zantedeschi, Cristina Elena Tiglea, Carola Cavelli, Linda Cagnazzo

Vila Do Conde Junior Tennis Cup (Portogallo – G5 – Carpet outdoor)

MD: Aurora Allasia

Jug Open 2017 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q. Linda Salvi (eliminata al 1T), Luna Urso (eliminata al 1T)

Lorenzo Carini