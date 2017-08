ITF Junior: argento e due bronzi nella Summer Cup. Vittorie nel doppio per Rottoli, Vianello e Furlanetto.

Ottima prova dei nostri giovani che in questa settimana hanno ben figurato nella fase finale della prestigiosa Summer Cup, una delle più importanti manifestazioni a squadre a livello giovanile, sia nel maschile che nel femminile, sia nell’under 16 che nell’under 18. Il risultato più importante è stato ottenuto dalle ragazze under 18 che sono arrivate in finale, conquistando così la medaglia d’argento. Ottimi risultati anche da parte delle ragazze e dei ragazzi dell’under 16 che hanno vinto la finale per il bronzo, dopo essere stati sconfitti in semifinale. Sesto posto finale invece per l’under 18 maschile. Vediamo nel dettaglio i risultati delle nostre compagini.

Under 18 femminile: la squadra composta da Tatiana Pieri (1999), Federica Bilardo (1999) e Monica Cappelletti (1999), capitano Maria Elena Camerin, si era qualificata per la fase finale pur perdendo l’ultimo atto del girone eliminatorio con la Russia e nel girone conclusivo si è ritrovata in finale proprio la stessa Russia, dimostrando così di essere le due squadre più forti. L’Italia ha eliminato nei quarti di finale la Spagna per 3-0 con le vittorie di Tatiana Pieri e di Federica Bilardo nei singolari e della coppia Pieri-Cappelletti nel doppio, poi in semifinale la Bielorussia con un altro netto 3-0 con le vittorie di Pieri e Bilardo nei singolari e della coppia Bilardo-Cappelletti nel doppio.

Nella finalissima per la medaglia d’oro è partita benissimo Federica Bilardo che ha superato nella prima partita Anastasia Kharitonova con il punteggio di 6-3 7-5 e poi, nella seconda partita Tatiana Pieri si è trovata davanti per un set a zero con la fortissima Elena Rybakina, ma poi ha dovuto cedere di schianto alla russa che ha dominato i set restanti con il punteggio di 6-1 6-2. Nel doppio decisivo non c’è stata storia e Rybakina- Kharitonova hanno superato Pieri-Bilardo per 6-1 6-3.

Under 16 femminile: la squadra composta da Elisabetta Cocciaretto (2001), Federica Rossi (2001) e Federica Sacco (2002), capitano Giovanni Paolisso, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio, nella fase finale, nei quarti ha vinto per 3-0 con la Grecia con le vittorie nei singolari di Federica Rossi e Elisabetta Cocciaretto e nel doppio della coppia formata da Rossi-Cocciaretto, mentre in semifinale è state sconfitta dalla Francia, con Rossi che ha perso da Burel e Cocciaretto da Mansouri. Nella finale per il bronzo, bella vittoria sull’Ungheria con Federica Sacco che ha superato Fanni Gecsek e Federica Rossi che ha superato Zita Kovacs. Il doppio, ininfluente, non si è disputato.

Under 16 maschile: la squadra italiana, composta da Emiliano Maggioli (2001). Giulio Zeppieri (2001) e Lorenzo Musetti (2002), capitano Stefano Pescosolido, aveva vinto il proprio girone, e nella fase finale si è dovuta arrendere in semifinale, ma si è rifatta vincendo il bronzo. I nostri ragazzi hanno superato nei quarti la Spagna con un netto 3-0, grazie alle vittorie di Zeppieri e Musetti nei singolari e al doppio Maggioli-Musetti, ma poi hanno ceduto per 2-1 con la Croazia in semifinale. Musetti era partito bene vincendo con Kalender, ma poi Maggioli ha perso con Ajdukovic e il doppio Musetti-Zeppieri è stato sconfitto in due set dai croati. Nella finale per il bronzo vittoria per 2-0 sul Belgio, con Zeppieri che ha superato Herman e Maggioli che ha cinto con Collignon. Non disputato il doppio.

Under 18 maschile: la squadra composta da Francesco Forti (1999), Mattia Frinzi (1999) e Federico Iannacone (1999), capitano Giorgio Galimberti è arrivata alla fase decisiva con buone prospettive, avendo vinto il proprio girone eliminatorio, ma i nostri sono subito stati sconfitti al primo turno dal Belgio per 2-1, con la vittoria di Iannacone su Jacobs, a cui sono seguite la sconfitta di Forti con Bergs e del doppio Forti-Frinzi. Nel gironcino per il quinto posto i nostri ragazzi prima hanno battuto il Portogallo per 2-1, con le vittorie di Frinzi e del doppio Forti-Frinzi e la sconfitta di Iannacone, ma poi hanno perso nella finale per il quinto posto con la Repubblica Ceca. Dopo il primo punto conquistato da Frinzi su Styler, Forti ha perso con Vrbensky e il doppio Forti-Frinzi ha ceduto al super tie-break contro Styler-Vrbensky. Sesto posto finale per l’Italia under 18.

A parte la Summer Cup si sono svolti altri tornei in giro per l’Europa. Nel G3 in Uzbekistan, nel singolare, Michele Vianello (2001) e Marco Furlanetto (2001) si sono fermati agli ottavi di finale, ma si sono rifatti in doppio andando a vincere il torneo.

In Slovacchia, in un G4, semifinale per Riccardo Perin (2000), quarti di finale per Lorenzo Rottoli (2002) e secondo turno per Matteo Contarino (2000). Nel doppio Lorenzo Rottoli ha vinto in coppia con il rumeno Cretu.

In Bulgaria nel G5, semifinali per Matilde Mariani (2002) e Chiara Girelli (2002), quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002) e Antonella La Cava (2000), primo turno per Linda Alessi (2001), Anastasia Piangerelli (2000) e Ilaria Sposetti (2000). Finale nel doppio per Alessi-Mariani.

Nell’altro G3, in programma in Polonia, quarti di finale per Flavio Cobolli (2002), primo turno per Federico Arnaboldi (2000) e Riccardo Di Nocera (2000). Nel femminile primo turno per Martina Biagianti (2001).

Molti italiani presenti nel G4 in Portogallo, ma pochi risultati significativi, nel dettaglio, secondo turno per Edoardo Bottino (2000), Giuseppe La Vela (2000), Raffaele Martignani (2000) e Vito dell’Elba (1999), primo turno per Riccardo Tavilla (2000) e Pietro Martinetti (2000). Nel femminile secondo turno per Giulia Brighi (2001), primo turno per Giulia Tedesco (2002) e Elena Di Battista (2001).

Paolo Angella