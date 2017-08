ITF Cuneo: Domani iniziano le qualificazioni

Espletate le ultime formalità (firma delle giocatrici) e compilato questa sera dal GA Pasquale Pantaleo, con l’assistenza del direttore di torneo Paolo Ponzio, il tabellone di qualificazione, prenderà il via domani mattina il 15.000 $ ITF femminile al Country Club Cuneo che riporta il tennis internazionale nella città piemontese dopo 6 stagioni di assenza.

Una sfida preliminare che tra domani e lunedì qualificherà otto atlete al tabellone principale, al via martedì 15 agosto. Si partirà alle 10,30 sui campi del Country Club. Sono molte le piemontesi in tabellone. La torinese Federica Joe Gardella se la vedrà con Camilla Abbate; l’altra torinese Annamaria Procacci con l’argentina Maria Pereyra Sellat; Ginevra Peiretti troverà Alessia Di Pietro. Occhi puntati poi anche sulle tenniste di casa. Alessia Biodo esordirà contro Michela Xibillia, quinta testa di serie. Noemi Giraudo contro Clarissa Gai. La monregalese Anna Turco se la vedrà con Marcella Cucca. La prima testa di serie è la monzese Anna Turati che troverà sul proprio percorso Anna Speri. Tra i match di giornata da segnalare anche il derby torinese tra Sara Guglielminotti e Alessia Tagliente. In concorso anche la canadese Claudelle Labonte Frey, che esordirà contro Francesca Bonometti e l’americana Chiara Lommer che troverà in prima battuta Angelica Raggi. Sono 16 i confronti programmati domani, tutti da aeguire per vedere all’opera chi cerca di affacciarsi al tennis internazionale.

Tabellone di Qualificazione

Anna TURATI [1] – Anna SPERI

Federica Joe GARDELLA – Camilla ABBATE

Anna Maria PROCACCI [2] – Maria PEREYRA SELLART

Ginevra PEIRETTI – Alessia DI PIETRO (WC)

Claudia FRANZE [3] – Maddalena GIORDANO (WC)

Anna TURCO – Marcella CUCCA

Vinciane REMY [4] – Valentina CAMPAGNOLO (WC)

Maria Vittoria VIVIANI – Benedetta IVALDI

Michela XIBILIA [5] – Alessia BIODO

Camilla CEPPELLINI – Elisa VISENTIN

Clarissa GAI (WC) – Noemi GIRAUDO (WC)

Melina FERRERO – Camilla DIEZ

Alessia TAGLIENTE – Sara GUGLIELMINOTTI

Claudelle LABONTE-FREY (WC) – Francesca BONOMETTI

Enola CHIESA – Maria Aurelia SCOTTI

Chiara LOMMER – Angelica RAGGI