Challenger Portoroz: Matteo Berrettini sconfitto in finale dopo un’ottima partita contro Sergiy Stakhovsky (Video)

Matteo Berrettini è stato sconfitto in finale nel torneo challenger di Portoroz.

In finale Matteo è stato sconfitto per 67 (4) 76 (6) 63 dall’ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 115 Atp e terzo favorito del seeding.

Da segnalare che Berrettini dopo aver vinto il primo set al tiebreak, nel secondo parziale si è trovato avanti anche di un break, prima di perdere la frazione al tiebreak per 8 punti a 6, dopo essere arrivato a due punti dal match sul 6 pari e dopo aver recuperato uno svantaggio di 2 a 6 annullando 4 palle set.

Per Berrettini quella in Slovenia è la quarta finale challenger in carriera, la terza in questa stagione: il romano ha vinto a San Benedetto del Tronto, tre settimane fa, il suo primo titolo in carriera challenger.

Challenger Portoroz | Cemento | e43.000 – Finale

CH Portoroz Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 3 Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 6 7 6 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Stakhovsky 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Stakhovsky 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. Matteo Berrettinivs [3] Sergiy Stakhovsky4 Aces 12 Double Faults 559% 1st Serve % 65%44/65 (68%) 1st Serve Points Won 47/71 (66%)18/45 (40%) 2nd Serve Points Won 21/38 (55%)4/10 (40%) Break Points Saved 5/10 (50%)16 Service Games Played 1724/71 (34%) 1st Return Points Won 21/65 (32%)17/38 (45%) 2nd Return Points Won 27/45 (60%)5/10 (50%) Break Points Won 6/10 (60%)17 Return Games Played 1662/110 (56%) Total Service Points Won 68/109 (62%)41/109 (38%) Total Return Points Won 48/110 (44%)103/219 (47%) Total Points Won 116/219 (53%)

Berrettini vs Stakhovsky

Apr 12, 1996 Birthday: Jan 06, 1986

21 years Age: 31 years

Italy Italy Country: Ukraine Ukraine

162 Current rank: 115

162 (Aug 07, 2017) Highest rank: 31 (Oct 04, 2010)

159 Total matches: 1 014

$21 375 Prize money: $4 482 143

357 Points: 488

Right-handed Plays: Right-handed