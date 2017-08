Masters 1000 Montreal: La finale sarà tra Roger Federer e Alexander Zverev (Video)

Roger Federer ha sconfitto Robin Haase nella prima semifinale del torneo Masters 1000 di Montreal.

Lo svizzero ha regolato con il punteggio di 64 76 (5) l’olandese, numero 52 Atp, mai così avanti in un “1000”.

In finale ora Roger attende Alexander Zverev.

Alexander Zverev, 20enne tedesco, numero 8 Atp e quarto favorito del torneo, ha posto fine alla splendida cavalcata del beniamino locale Denis Shapovalov, 18 anni, numero 143 Atp e in gara con una wild card, imponendosi per 63 75 nella sfida tutta Next Gen.

Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $4.662.300 – Semifinali

COURT CENTRAL – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram



2. Robin Haase vs [2] Roger Federer (non prima ore: 21:00)



3. [8] Oliver Marach / Mate Pavic vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 00:00)



4. [WC] Denis Shapovalov vs [4] Alexander Zverev (non prima ore: 02:00)