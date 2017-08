Challenger Meerbusch: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger Meerbusch | Terra | e43.000

(1) Mayer, Florian vs Reuter, Yannik

Lamasine, Tristan vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Haider-Maurer, Andreas vs (WC) Bachinger, Matthias

Masur, Daniel vs (5) Otte, Oscar

(3) Brown, Dustin vs Qualifier

Maamoun , Karim-Mohamed vs Mertens, Yannick

Cervantes, Inigo vs Janvier, Maxime

Coria, Federico vs (7) Jahn, Jeremy

(6) Bourgue, Mathias vs Nedovyesov, Aleksandr

Tepavac, Marko vs Michon, Axel

Qualifier vs Qualifier

Ojeda Lara, Ricardo vs (4) De Greef, Arthur

(8) Safranek, Vaclav vs Qualifier

Diez, Steven vs (WC) Squire, Henri

Doumbia, Sadio vs (WC) Kuhn, Nicola

Lestienne, Constant vs (2) Darcis, Steve