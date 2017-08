WTA Toronto: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale e Semifinali

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Quarti di Finali e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Elina Svitolina vs [4] Garbiñe Muguruza



WTA Toronto Elina Svitolina [5] • Elina Svitolina [5] 0 4 0 Garbiñe Muguruza [4] Garbiñe Muguruza [4] 0 6 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Caroline Wozniacki vs Sloane Stephens (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [G] Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Elina Svitolina OR [4] Garbiñe Muguruza vs Caroline Garcia OR [2] Simona Halep (non prima ore: 00:00)

5. Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko OR [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs [8] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Garcia vs [2] Simona Halep



Il match deve ancora iniziare

2. Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare