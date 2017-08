WTA Toronto: Finale tra Caroline Wozniacki e Elina Svitolina (Video)

Caroline Wozniacki è in finale nel torneo WTA Premier Five di Toronto.

La 27enne danese, numero 6 Wta e sesta favorita del seeding, non ha lasciato scampo alla statunitense Sloane Stephens, scesa al numero 934 del ranking mondiale dopo il lungo stop con conseguente operazione per l’infortunio al piede.

62 63 il punteggio con cui, in un’ora e 23 minuti, si è imposta la Wozniacki, centrando così la sesta finale in questa stagione (48esima complessiva in carriera), dove però non è ancora riuscita a conquistare un titolo nel 2017.

In finale sfiderà Elina Svitolina.

Elina Svitolina, numero 5 del ranking e del torneo ha inflitto una severa lezione alla rumena Simona Halep, numero 2 Wta e seconda favorita del seeding.

61 61 lo score in favore della Svitolina, in appena 56 minuti.

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Quarti di Finali e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Elina Svitolina vs [4] Garbiñe Muguruza



WTA Toronto Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 4 6 6 Garbiñe Muguruza [4] Garbiñe Muguruza [4] 6 4 3 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 5-2 → 5-3 E. Svitolina 15-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Muguruza 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Muguruza 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Svitolina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 G. Muguruza 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Caroline Wozniacki vs Sloane Stephens (non prima ore: 19:00)



WTA Toronto Caroline Wozniacki [6] Caroline Wozniacki [6] 6 6 Sloane Stephens Sloane Stephens 2 3 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Stephens 15-0 15-15 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [G] Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova



WTA Toronto Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] 6 6 Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova 4 0 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-40 5-0 → 6-0 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 N. Kichenok / Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Kichenok / Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kichenok / Rodionova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [5] Elina Svitolina vs [2] Simona Halep (non prima ore: 00:00)



WTA Toronto Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 6 6 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 1 1 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 S. Halep 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Halep 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 E. Svitolina 15-0 30-15 df 30-30 40-30 4-0 → 5-0 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5.[3] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs [8] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke



WTA Toronto Lucie Safarova / Barbora Strycova [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova [3] 1 5 Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke [8] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke [8] 6 7 Vincitori: GROENEFELD / PESCHKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Safarova / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Safarova / Strycova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 3-4 → 4-4 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Safarova / Strycova 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Groenefeld / Peschke 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-0 → 2-1 L. Safarova / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Groenefeld / Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Safarova / Strycova 15-0 15-15 30-15 1-5 → 1-6 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 L. Safarova / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Groenefeld / Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Safarova / Strycova 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Garcia vs [2] Simona Halep



WTA Toronto Caroline Garcia Caroline Garcia 4 2 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Garcia 15-0 15-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova