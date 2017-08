Combined Cincinnati: I risultati con il Live dettagliato del primo turno di Qualificazioni. Thomas Fabbiano e Camila Giorgi al turno finale (In campo Francesca Schiavone)

Esordio positivo per Thomas Fabbiano che approda al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 91 Atp ed undicesima testa di serie delle quali, ha regolato con il punteggio di 75 64, in un’ora e 32 minuti, il croato Nicola Metkic, numero 563 del ranking mondiale, in tabellone come “alternate”.

Al turno decisivo sfiderà lo statunitense Mitchell Krueger, numero 240 Atp.

Camila Giorgi, numero 81 del ranking mondiale e 21esima testa di serie delle quali, ha sconfitto all’esordio la giapponese Misa Eguchi, numero 309 Wta.

Al turno finale Camila se la vedrà con Magdalena Rybarikova classe 1988 e n.33 WTA.

Combined Cincinnati – 1° Turno Quali

Center – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Joao Sousa vs Tim Smyczek



2. [1] Magdalena Rybarikova vs Andrea Petkovic



3. [5] Alexandr Dolgopolov vs [WC] Reilly Opelka



4. [WC] Nicole Gibbs vs [18] Francesca Schiavone



Il match deve ancora iniziare

5. [11] Christina Mchale vs Petra Martic



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Irina-Camelia Begu vs [WC] Taylor Townsend



2. [2] Andrey Rublev vs [PR] Ernests Gulbis



3. [4] Donna Vekic vs Kurumi Nara



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Mackenzie McDonald vs [8] Denis Istomin



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Christopher Eubanks vs [13] Bjorn Fratangelo



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Ante Pavic vs [9] Ernesto Escobedo



2. [3] Mona Barthel vs Zarina Diyas



3. Radu Albot vs [12] Mikhail Youzhny



4. [6] Sorana Cirstea vs Aleksandra Krunic



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Kayla Day vs [14] Varvara Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Elise Mertens vs Aliaksandra Sasnovich



2. [Alt] Christian Harrison vs [10] Julien Benneteau



3. Aryna Sabalenka vs [16] Heather Watson



Il match deve ancora iniziare

4. Prajnesh Gunneswaran vs [14] Maximilian Marterer (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Malek Jaziri vs Mitchell Krueger



2. [5] Johanna Larsson vs Ekaterina Alexandrova



3. [4] Dusan Lajovic vs Ramkumar Ramanathan



4. Sara Sorribes Tormo vs [15] Monica Puig



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Sofia Kenin vs [21] Evgeniya Rodina



2. [6] Vasek Pospisil vs John-Patrick Smith



3. [7] Monica Niculescu vs Mariana Duque-Mariño



4. [WC] Irina Falconi vs [17] Veronica Cepede Royg



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Janko Tipsarevic vs [WC] John Mcnally



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ana Bogdan vs [19] Beatriz Haddad Maia



2. Misa Eguchi vs [22] Camila Giorgi



3. [WC] Caroline Dolehide vs [24] Magda Linette



4. [10] Natalia Vikhlyantseva vs Kateryna Bondarenko



Il match deve ancora iniziare

5. Francoise Abanda vs [20] Misaki Doi



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Nikola Mektic vs [11] Thomas Fabbiano



2. Alison Van Uytvanck vs [13] Carina Witthoeft



3. Su-Wei Hsieh vs [23] Kirsten Flipkens



4. [8] Ashleigh Barty vs Risa Ozaki



Il match deve ancora iniziare

5. [12] Lara Arruabarrena vs Jennifer Brady



Il match deve ancora iniziare