Rafael Nadal parla nuovamente del ranking ATP: “Bisognerebbe creare un ranking che conteggi gli ultimi due anni, in modo da poter permettere ai giocatori di organizzare in maniera migliore il calendario. “Io, Novak e Andy non possiamo permetterci di riposare perchè senno scivoliamo in classifica”

Rafael Nadal si è detto non soddisfatto del sistema di ranking attuale: secondo lui, infatti, andrebbero considerati i risultati degli ultimi 24 mesi e non solo quelli delle ultime 52 settimane: “Bisognerebbe creare un ranking che conteggi gli ultimi due anni, in modo da poter permettere ai giocatori di organizzare in maniera migliore il calendario. Verrebbero aiutati inoltre i tennisti che decidono di fermarsi per un periodo di riposo”, ha garantito il mancino di Manacor.

“Io, Novak e Andy non possiamo permetterci di riposare perchè senno scivoliamo in classifica: fisicamente ne sentiamo il bisogno, soprattutto perchè stiamo invecchiando”, ha concluso Nadal.

Lorenzo Carini