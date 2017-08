Masters 1000 Cincinnati: Il Main Draw. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi ai nastri di partenza.

Masters 1000 Cincinnati 1000 | Cemento | $4.973.120 – Parte Alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Gasquet, Richard vs Qualifier

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Harrison, Ryan vs (16) Muller, Gilles

(9) Goffin, David vs Kyrgios, Nick

Anderson, Kevin vs Qualifier

Karlovic, Ivo vs Vesely, Jiri

Bye vs (8) Tsonga, Jo-Wilfried

(3) Thiem, Dominic vs Bye

Fognini, Fabio vs Medvedev, Daniil

Haase, Robin vs Mannarino, Adrian

(WC) Kozlov, Stefan vs (15) Querrey, Sam

(11) Carreno Busta, Pablo vs Lorenzi, Paolo

Zverev, Mischa vs Verdasco, Fernando

Johnson, Steve vs Ferrer, David

Bye vs (5) Nishikori, Kei

Masters 1000 Cincinnati 1000 | Cemento | $4.973.120 – Parte Bassa

(6) Raonic, Milos vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs Coric, Borna

Qualifier vs Monfils, Gael

(WC) Donaldson, Jared vs (12) Bautista Agut, Roberto

(14) Isner, John vs Troicki, Viktor

Young, Donald vs (WC) Paul, Tommy

(WC) Tiafoe, Frances vs Qualifier

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(7) Dimitrov, Grigor vs Bye

Lopez, Feliciano vs Chung, Hyeon

Qualifier vs Paire, Benoit

del Potro, Juan Martin vs (10) Berdych, Tomas

(13) Sock, Jack vs Sugita, Yuichi

Edmund, Kyle vs Qualifier

Schwartzman, Diego vs Khachanov, Karen

Bye vs (2) Federer, Roger