Challenger Cordenons, Santo Domingo, Vancouver e Meerbusch: Tabelloni di Qualificazione

Challenger Cordenons | Terra | e64.000

(1) Ymer, Mikael vs Bye

Di Nicola, Gianluca vs Strokan, Artem

Bye vs (WC) Giacomini, Luca

Bye vs (5) Neuchrist, Maximilian

(2) Lindell, Christian vs Bye

(WC) Ciurletti, Andres Gabriel vs Ferrari, Francesco

(WC) Agostinetto, Giovanni vs Zelenay, Igor

Bye vs (6) Trusendi, Walter

(3) Hampel, Lenny vs Bye

Arneodo, Romain vs (WC) Valentino, Daniele

Cuevas, Martin vs (WC) Virgili, Augusto

Bye vs (8) Nys, Hugo

(4) Pichler, David vs Bye

Vucic, Ilija vs Bednarek, Tomasz

Akhmaev, Iznaur vs (WC) Marfia, Matteo

Bye vs (7) Virgili, Adelchi

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Iznaur Akhmaev vs [WC] Matteo Marfia

2. Romain Arneodo vs [WC] Daniele Valentino

3. Gianluca Di Nicola vs Artem Strokan (non prima ore: 16:00)

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Giovanni Agostinetto vs Igor Zelenay

2. Ilija Vucic vs Tomasz Bednarek

CAMPO 12 SOKEM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Andres Gabriel Ciurletti vs Francesco Ferrari

2. Martin Cuevas vs [WC] Augusto Virgili

Challenger Meerbusch | Terra | e43.000

(1) Coppejans, Kimmer vs Bye

Niesten, Miliaan vs Khabibulin, Timur

Chekhov, Anton vs (WC) Breitbach, Kai

Gabb, Richard vs (6/WC) Molcan, Alex

(2) Ghem, Andre vs Bye

Dischinger, Eduardo vs Von Massow, George

Sancic, Antonio vs (WC) Sandkaulen, Tim

(WC) Greven, Marvin vs (7) Galarza, Juan Ignacio

(3) Eriksson, Markus vs Bye

Kedryuk, Alexey vs Luetjen, Jonas

Davydenko, Philipp vs Ruepke, Lukas

Vega Hernandez, David vs (8) Torebko, Peter

(4) Sieber, Marc vs Bye

Lazarov, Alexandar vs Crepaldi, Erik

Rosenkranz, Mats vs (WC) Decker, Felix

Bye vs (5) Gimeno-Traver, Daniel

WBM CENTRE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Marvin Greven vs [7] Juan Ignacio Galarza

2. David Vega Hernandez vs [8] Peter Torebko

3. Alexandar Lazarov vs Erik Crepaldi

4. Anton Chekhov vs [WC] Kai Breitbach

WSG GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Philipp Davydenko vs Lukas Ruepke

2. Antonio Sancic vs [WC] Tim Sandkaulen

3. Alexey Kedryuk vs Jonas Luetjen

4. Miliaan Niesten vs Timur Khabibulin

YONEX COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Eduardo Dischinger vs George Von Massow

2. Mats Rosenkranz vs [WC] Felix Decker

3. Richard Gabb vs [6/WC] Alex Molcan

Challenger Santo Domingo | Terra | $125.000

In attesa….

Challenger Vancouver | Cemento | $100.000

In attesa….