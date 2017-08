Masters 1000 Montreal: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale. Sarà una semifinale tra Roger Federer e Robin Haase

Robin Haase è il primo semifinalista del torneo Masters 1000 di Montreal.

Nei quarti l’olandese, numero 52 Atp, mai così avanti in un “1000”, ha battuto in rimonta per 46 63 63, in poco più di due ore, l’argentino Diego Schwartzman, numero 36 Atp.

In semifinale sfiderà Roger Federer che non ha avuto problemi nel battere Roberto Bautista Agut con il risultato di 64 64.

Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $4.662.300 – Quarti di Finale

COURT CENTRAL – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Robin Haase vs Diego Schwartzman



ATP Montreal Robin Haase Robin Haase 4 6 6 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 6 3 3 Vincitore: R. HAASE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Haase 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 R. Haase 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Haase 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Haase 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Haase 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Haase 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [12] Roberto Bautista Agut vs [2] Roger Federer (non prima ore: 20:30)



ATP Montreal Roberto Bautista Agut [12] Roberto Bautista Agut [12] 4 4 Roger Federer [2] Roger Federer [2] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 ace 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Denis Shapovalov vs Adrian Mannarino (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Alexander Zverev vs Kevin Anderson



Il match deve ancora iniziare

BANQUE NATIONALE – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin



ATP Montreal Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] 5 7 10 Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin 7 5 8 Vincitori: KLAASEN / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Klaasen / Ram 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 ace 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 7-5 F. Martin / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 5-5 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 F. Martin / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 df 2-2 → 3-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Martin / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Klaasen / Ram 0-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Ram 0-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Martin / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

2. [7] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs [Alt] Gael Monfils / Benoit Paire



ATP Montreal Rohan Bopanna / Ivan Dodig [7] Rohan Bopanna / Ivan Dodig [7] 6 7 Gael Monfils / Benoit Paire Gael Monfils / Benoit Paire 2 5 Vincitori: BOPANNA / DODIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Monfils / Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 R. Bopanna / Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 G. Monfils / Paire 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Monfils / Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Monfils / Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Dodig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 G. Monfils / Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 R. Bopanna / Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Monfils / Paire 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Monfils / Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 R. Bopanna / Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Monfils / Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Monfils / Paire 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 G. Monfils / Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Montreal Bob Bryan / Mike Bryan [4] Bob Bryan / Mike Bryan [4] 0 6 0 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] • Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Herbert / Mahut 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 5-4 → 5-5 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 4-4 → 5-4 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [8] Oliver Marach / Mate Pavic (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare