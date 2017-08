WTA Toronto: La pioggia condiziona il programma. Fuori Karolina Pliskova

Karolina Pliskova, che nel torneo canadese ha fatto il suo esordio da regina del tennis mondiale, ha ceduto per 75 67(3) 64 alla danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta e sesta favorita del seeding. La ceca ha sprecato davvero troppo: nel primo set, avanti per 5-1, ha subito un parziale di sei giochi di fila ed anche nella frazione decisiva, in vantaggio per 4-2, ha finito per perdere gli ultimi quattro game e anche la partita.

In semifinale la Wozniacki troverà dall’altra parte della rete la statunitense Sloane Stephens, scesa al numero 934 del ranking mondiale dopo il lungo stop con conseguente operazione per l’infortunio al piede.

L’americana ha sconfitto per la prima volta in tre sfide la ceca Lucie Safarova, numero 41 Wta, superata con il punteggio di 62 16 75 in due ore ed 11 minuti.

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Karolina Pliskova vs [6] Caroline Wozniacki



2. Sloane Stephens vs Lucie Safarova



3. [5] Elina Svitolina vs [4] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 01:00)



4. Caroline Garcia vs [2] Simona Halep



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



2. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [G] Lyudmyla Kichenok / Nicole Melichar



3. Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare