Video del Giorno: Rafael Nadal corre e cade il cameraman

Sapevamo che guardare Rafael Nadal correre prima di iniziare il palleggio di riscaldamento poteva scatenare qualche emozione, ma non al punto di perdere l’equilibrio.

Questa caduta del cameramen è stato uno degli aneddoti più divertenti della giornata in quel di Montreal.

Yowza! Rafa's pre-match sprint scores a knockdown on this poor cameraman! 😂

And we're ready for action on Court Central! pic.twitter.com/L9n1QPaxP7

— Tennis TV (@TennisTV) 11 agosto 2017