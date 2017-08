Challenger Portoroz: Matteo Berrettini conquista la finale (Video)

Matteo Berrettini è in finale nel torneo challenger di Portoroz.

Il 21enne Next Gen romano, numero 162 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale il bosniaco Aldin Sektic, numero 192 del ranking mondiale in due set.

In finale sfiderà uno tra Sergiy Stakhovsky o Stefanos Tsitsipas .

Challenger Portoroz | Cemento | e43.000 – Semifinali

CENTRE COURT – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Aldin Setkic vs Matteo Berrettini



CH Portoroz Aldin Setkic Aldin Setkic 2 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Setkic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Setkic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

6 Aces 72 Double Faults 069% 1st Serve % 65%26/46 (57%) 1st Serve Points Won 28/37 (76%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 13/20 (65%)4/7 (57%) Break Points Saved 1/1 (100%)9 Service Games Played 99/37 (24%) 1st Return Points Won 20/46 (43%)7/20 (35%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)0/1 (0%) Break Points Won 3/7 (43%)9 Return Games Played 937/67 (55%) Total Service Points Won 41/57 (72%)16/57 (28%) Total Return Points Won 30/67 (45%)53/124 (43%) Total Points Won 71/124 (57%)

2. [3] Sergiy Stakhovsky vs Stefanos Tsitsipas



CH Portoroz Sergiy Stakhovsky [3] • Sergiy Stakhovsky [3] 40 4 4 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Stakhovsky 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1

COURT D – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs Lukas Rosol / Franko Skugor