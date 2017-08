Vika Azarenka potrebbe saltare gli Us Open per un problema familiare

Vika Azarenka potrebbe saltare gli Us Open non per un problema fisico ma di natura familiare.

Tutto questo perchè la bielorussa e il suo compagno Billy McKeague si sono separati da circa un mese e da quel giorno è partita una battaglia legale per la custodia del piccolo Leo.

Il quotidiano israeliano Yediot Acharonot riporta che Vika avrebbe già ingaggiato un avvocato di famiglia per la battaglia legale sulla custodia del piccolo.

Vika potrebbe saltare gli Us Open perchè la causa per l’affidamento è prevista proprio per settembre e se così fosse sarebbe complicato prendere parte all’ultimo slam dell’anno.