Nick Kyrgios e la sua grande disponibilità

Un giorno come tanti altri per Nick Kyrgios, un giorno assolutamente da ricordare per il giovane Matt Morin.

Senza alcun timore per il possibile rifiuto del giocatore, Matt Morin attraverso Twitter ha chiesto all’australiano se fosse disposto a palleggiare con lui.

Kyrgios si è mostrato fin da subito molto disponibile, accettando la proposta ed invitando Matt alla Rogers Cup: nella giornata di martedì, i due hanno palleggiato per qualche minuto e Kyrgios ha rinnovato l’invito al suo nuovo amico, permettendogli di scambiare con lui anche nei prossimi giorni.

Lorenzo Carini