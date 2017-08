Masters 1000 Montreal: Rafael Nadal sconfitto da Denis Shapovalov. Il campione spagnolo non sarà n.1 del mondo, almeno per questa settimana (Video)

Denis Shapovalov elimina Rafael Nadal, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, con il punteggio di 46 64 76(4) negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montreal.

Con questa sconfitta Rafael non potrà scalzare dal trono Andy Murray già lunedì (allo spagnolo sarebbe servito arrivare almeno in semifinale).

Shapovalov ha affrontato Rafa senza timori reverenziali, riuscendo a centrare il risultato più importante della sua giovane carriera, per la prima volta nei quarti di un ‘1000’.

Nel terzo e decisivo set il canadese dopo aver annullato complessivamente ben sei palle break nel secondo, quarto e sesto gioco, portava la frazione al tiebreak.

Qui sotto per 0 a 3, co due minibreak in favore di Nadal, riusciva a mettere a segno un bellissimo parziale di 7 punti a 2, conquistando set e match per 7 punti a 4.

“Grazie a tutti, è difficile per me parlare in questo momento. Ma non avrei potuto farcela senza il vostro sostegno”, le prime parole a caldo, al microfono del Centrale, del 18enne idolo di casa che ha mandato in delirio gli appassionati locali.

La partita punto per punto