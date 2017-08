Us Open: Tommy Paul prima wild card per il tabellone principale

Us Open 2017

La prima wild card per gli Us Open è stata assegnata.

Tommy Paul, 20 anni, che ha brillato nelle ultime settimane dopo aver raggiunto i quarti di finale ad Atlanta e Washington, ha vinto gli US Open Wild Card Challenger e quindi entrerà legittimamente nel tabellone principale del torneo più importante del suo paese.

È la seconda volta che Paul giocherà gli US Open. Nel 2015, ricevette una wild card per le qualificazioni ed entrò poi nel tabellone principale.

Nello stesso anno, il campione junior del Roland Garros 2015, perse solo in finale nel torneo Us Open cadetto sconfitto dal suo compatriota e grande amico Taylor Fritz.





Camillo Santini