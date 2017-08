Maria Sharapova accetta la wild card per il torneo di Pechino

Nuova wild card per Maria Sharapova. La ex-numero uno del mondo ha accettato l’invito che le era stato recapitato per giocare il torneo di Pechino, che avrà luogo dal 30 settembre all’8 ottobre nella capitale cinese.

La siberiana ha vinto l’edizione 2014 dell’evento ed ha disputato anche un’altra finale, nel 2012. Per la Sharapova si tratterà della settima partecipazione in carriera al WTA Premier Mandatory in questione, il cui tabellone può già contare sulla presenza di giocatrici del calibro di Garbiñe Muguruza, Venus Williams e Caroline Wozniacki.

Edoardo Gamacchio