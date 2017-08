Masters 1000 Montreal: Nick Kyrgios vince facile contro Paolo Lorenzi

Out Lorenzi

Niente da fare per Paolo Lorenzi che gioca un pessimo match contro Nick Kyrgios ed esce di scena al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Montreal ($4.662.300, hard).

L’azzurro si è arreso sul giovane talento australiano con il risultato di 62 63 in 1 ora e 3 minuti di partita.

Primo set: Lorenzi subiva il break nel quarto gioco quando dallo 0-15 commetteva due doppi falli consecutivi e cedeva poi il servizio a 15.

Sull’1 a 4 l’azzurro, dal 40 a 0 e dopo aver commesso due doppi falli proprio nel quarto e quinto punto del game, annullava una palla set e teneva la battuta, ma il doppio break era solo rimandato, con Paolino che sul 2 a 5, dopo aver annullato altre due palle set, dal 40 pari commetteva due errori gratuiti consecutivi e cedeva servizio e frazione per 6 a 2.

Secondo set: Non era giornata per Paolo che sempre nel quarto game, commetteva tre errori gratuiti e perdeva la battuta a 15.

Sul 4 a 2 Nick, commetteva anche due doppi falli e Lorenzi aveva una palla break sul 30-40. Kyrgios però piazzava tre ace consecutivi, quattro nel game, e si portava sul 5 a 2.

Nel nono game, sul 5 a 3, Kyrgios teneva il turno di battuta a 30, con Lorenzi che sotterrava in rete un back di rovescio sulla palla match.

La partita punto per punto



ATP Montreal Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 2 3 Nick Kyrgios [16] Nick Kyrgios [16] 6 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – N. Kyrgios

01:02:58

1 Aces 10

5 Double Faults 5

45% 1st Serve % 53%

16/22 (73%) 1st Serve Points Won 24/25 (96%)

12/27 (44%) 2nd Serve Points Won 13/22 (59%)

5/8 (63%) Break Points Saved 1/1 (100%)

8 Service Games Played 9

1/25 (4%) 1st Return Points Won 6/22 (27%)

9/22 (41%) 2nd Return Points Won 15/27 (56%)

0/1 (0%) Break Points Won 3/8 (38%)

9 Return Games Played 8

28/49 (57%) Total Service Points Won 37/47 (79%)

10/47 (21%) Total Return Points Won 21/49 (43%)

38/96 (40%) Total Points Won 58/96 (60%)

38 Ranking 24

35 Age 22

Rome, Italy Birthplace Canberra, Australia

Siena, Italy Residence Canberra, AUS / Nassau, BAH

6’0″ (182 cm) Height 6’4″ (193 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2013

20/24 Year to Date Win/Loss 19/10

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 3

$3,552,194 Career Prize Money $4,559,423