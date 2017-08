Presentazione del torneo combined di Cuneo.

Presentata ieri sera alla stampa, presso la sede del Country Club Cuneo, la doppia rassegna internazionale che vedrà giocatori e giocatrici misurarsi sui campi del circolo piemontese a partire dal 13 agosto. I primi sette giorni saranno dedicati al 15.000 $ ITF femminile, poi le attenzioni si concentreranno dal 20 al 27 agosto sul torneo maschile, altro draw da 15.000 $.

Un circolo, il Country Club di Cuneo, dalla grande tradizione organizzativa che ha vissuto i momenti clou dal 1999 al 2011 quando l’internazionale femminile (salito fino al montepremi di 100.000 $) ha visto misurarsi tra le altre giocatrici poi issatesi tra le prime del mondo, come la rumena Halep, la la francese Cornet, la slovacca Cibulkova, le azzurre Pennetta, Errani, Garbin. Knapp, ed ancora Mirjana Lucic Baroni e Jelena Dokic.

“Un ritorno che ci inorgoglisce – ha detto l’attuale presidente del circolo Fabrizio Drago – e pemetterà al pubblico di godere di un grande e doppio spettacolo. Cuneo inoltre potrà vivere l’internazionalità che due rassegne del genere, rese possibili dall’appoggio dei nostri sponsor, portano naturalmente con loro. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Nelle pieghe tecniche delle due manifestazioni è sceso Paolo Ponzio, direttore dei tornei: “Si inizia domenica 13 con le qualificazioni del torneo femminile, che lunedì 14 permetteranno a 8 giocatrici di entrare nel main draw. Da martedì 15 spazio al tabellone principale che si chiuderà domenica 20 con la finale del singolare (finale di doppio invece il venerdì).

La lista al momento vede iscritte tenniste emergenti del movimento mondiale, come Camilla Scala, ed altre che hanno già dimostrato di valere classifiche importanti come Claudia Giovine, qui semifinalista in un 100.000 $ alcune stagioni fa. Da seguire con attenzione anche Anastasia Grymalska, Nastassja Burnett, Giorgia Marchetti, che ha anche difeso i nostri colori nelle competizioni a squadre, Ludmila Samsonova e la russa Marfutina. In qualificazione e main draw le wild card andranno per parte del circolo alle nostre giocatrici, vedi Carlotta Ripa. A caccia dei posti tra le big, poi, andranno molte giovani che cercano di affacciarsi al tennis mondiale, pronte a dare tutto fino all’ultimo quindici. Spettacolo dunque assicurato, come nel maschile al via dal 20 agosto e fino al 27”.

Lista maschile di assoluto interesse, come dimostrano ad oggi i nomi di Marco Bortolotti, Fabrizio Ornago, Alessandro Petrone, l’ex promessa del tennis italiano Adelchi Virgili, del vercellese Pietro Rondoni, salito molto di rendimento nell’ultimo periodo come ha dimostrato anche nel Challenger ai Faggi di Biella dove si è qualificato, del novarese Giovanni Fonio, del milanese Filippo Baldi, altro prospetto del tennis azzurro ancora alla ricerca della miglior dimensione.

Che spettacolo dunque sia.