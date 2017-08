Andy Murray dà forfait anche a Cincinnati. Tra due settimane con certezza non sarà più numero 1 del mondo

Andy Murray non giocherà il torneo Masters 10000 di Cincinnati.

Murray ha dichiarato che ha bisogno di più tempo per recuperare dai problemi all’anca: “Continuo a lavorare duramente in campo per essere disponibile per l’US Open”.

Andy dopo questo forfait non sarà più numero 1 del mondo dal prossimo 21 agosto.

Tutto quello che resta ora da sapere e chi occuperà il suo posto e le opzioni sono solo due nomi: Rafael Nadal o Roger Federer.

Lo spagnolo potrebbe essere il numero 1 già questa settimana se raggiungesse le semifinali a Montreal e lo svizzerp potrebbe superare Rafa se otterrà risultati migliori dell’iberico tra Montreal e Cincinnati.

Quello che ormai è certo e che nei tornei successivi ci sarà un ulteriore incentivo tra i due giocatori che alla fine lotteranno per tutta la stagione 2017 per la prima posizione mondiale.