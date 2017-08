L’ Italia vince la medaglia di bronzo nelle finali di Summer Cup in Ungheria

Prosegue il felice momento delle nostre ragazze Under 18. Nella Summer Cup vittoria oggi della medaglia di bronzo a Budapest per l’Italia, con un team guidato dal CT Giovanni Paolisso e composto da Elisabetta Cocciaretto, Federica Sacco e Federica Rossi, che hanno sconfitto le padrone di casa ungheresi per 2-0 nella finale per il terzo posto.

Ferma la Cocciaretto per una piccola contrattura, Federica Rossi ha sconfitto Zea Kovacs per 6-2 2-6 6-7 (5) mentre Federica Sacco ha superato Fanny Gecsek per 6-1 6-0. Questo risultato consente all’Italia di accedere alla fase mondiale che si terrà sempre in Ungheria a settembre. Abbiamo raggiunto al telefono il maestro Lino Sorrentino, coach di Federica Sacco, che così ha commentato questo risultato: “Questa vittoria con la conseguente qualificazione ai mondiali, arriva dopo una serie di ottimi risultati che hanno ottenuto queste ragazze, anche nei singoli tornei. Risultati che non si vedevano da tanto tempo a conferma di quanto sostengo da tempo, ossia che il tennis italiano è in crescita. Coccia, Rossi, Sacco e Biagianti rappresentano ormai una certezza ed anche se non vincono come in Winter vanno comunque sul podio. C’è da avere fiducia”.

E nel frattempo la Coccia mi scrive “Vinto!!!!!” mentre la Sacco mi manda i punteggi specificando che… “non mi ricordo come si chiama quella con cui ha vinto la Rossi 🙂 ” Non importa Federica, siete state bravissime!

Antonio De Filippo