Conclusa la conferenza stampa di Sara Errani “Sono stata sanzionata perché, testualmente, sono responsabile anche di errori commessi da parte di chi mi circonda. Mi aspetto smentite con titoli in grande da parte di chi ha cercato di rovinare la mia reputazione”

Sara Errani parla in conferenza stampa: “Sono state scritte tante cose ridicole. Il letrozolo non è una sostanza dopante per le donne. Qualora ci fosse l’effetto, si otterrebbe solo con uso continuativo. Chi ha scritto di 15 casi conclamati ha scritto di una notizia falsa e sbagliata, la sostanza era l’anastrazolo. Spero che domani, certa della vostra professionalità, si abbia coraggio di pubblicare una smentita con i titoli in grande come due giorni fa.

Test positivo per colpa da contaminazione da cibo, il letrozolo era una sostanza presente in farmaco di mamma. Non sappiamo nella pratica come sia accaduto. Siamo andati per esclusione: pastiglia o contaminazione per contatto.

Il letrozolo è dopante solo per i maschi ed è blando. Il motivo principale per cui viene usato è perché contrasta gli effetti collaterali di altre sostanze. Gli uomini che lo assumono lo fanno per contrastare la crescita del seno.

“Sono stata sanzionata perché, testualmente, sono responsabile anche di errori commessi da parte di chi mi circonda.

Siamo pronti a difenderci in appello alla Wada, abbiamo prove in più come quella del capello che non è stata accettata in prima istanza.

Io non cerco scuse di fantasia perché non ho colpe come dimostra il test del capello! Alcuni media hanno ipotizzato una mia linea difensiva per coprire delle colpe. Ma non ho una linea difensiva, mi attengo solo ai fatti”.

“Mi aspetto smentite con titoli in grande da parte di chi ha cercato di rovinare la mia reputazione. Sono molto arrabbiata non solo per il fatto in se ma per la disinformazione che tutti voi avete dato!

Voi avete giocato con i sentimenti della mia famiglia. La colpa degli insulti ricevuti è delle notizie false uscite nei giorni scorsi!.

Ovviamente sono stata male per questa vicenda. Per quanto riguarda la sentenza non voglio commentarla. Io gioco a tennis e sono loro che devono giudicare. La Federazione mi ha supportato in questi mesi.

Ho fatto il test per i capelli, risultato negativo, non è stato ammesso come prova per un cavillo legale e per questo sono molto delusa.

Il test era sui capelli miei e di mia madre (test in data 28 aprile) per fare un confronto tra uso occasionale e cronico. Il test non è stato ammesso non perché non era valutato valido, ma perché presentato in ritardo rispetto ai tempi tecnici.”

“Ho conosciuto il dottor Del Moral nella sua clinica solamente per effettuare un test sotto sforzo nella sua clinica e non ricordo nemmeno l’anno di quando è accaduta quella cosa.”

“Io sto dimostrando che si può competere ad alti livelli senza fare uso di doping. Io speravo di essere completamente assolta!

Questa situazione mi ha fatto capire quali colleghi tengono davvero a me come persona!

Ripeto sono stata sanzionata per ingestione involontaria di cibo contaminato con una sostanza non dopante.

La cosa che mi ha fatto più male sono state la divulgazione di notizie false. Avete tirato in mezzo anche mia mamma che da 10 anni sta vivendo una situazione difficile”

“Questo periodo di stop forzato spero mi dia tanta carica per recuperara da stress e da situazioni molto sgradevoli. Abbiamo ricevuto una quantità sbalorditiva di insulti. Ora penso solo a tornare più forte di prima. Per i punti persi stiamo pensando con gli avvocati cosa fare per ottenere almeno quelli.

Avrò bisogno di un periodo ulteriore oltre alla squalifica per recuperare mentalmente da questa situazione, devo essere forte. È un momento molto difficile per me e la mia famiglia. Ho sempre cercato di dimostrare di poter fare tennis ad alto livello senza dover ricorrere a sostanze dopanti”

Sono contenta dell’appoggio ricevuto da alcune mie colleghe”.

“Rimango nelle mie idee precedenti sul doping. Continuo ad essere della mia opinione della squalifica a vita per quei casi in cui al termine di un processo venga stabilito che la sostanza sia stata assunta volontariamente e con lo scopo di migliorare le proprie prestazioni sportive”.

Davide Errani: “Dal 2009 Sara è stata controllata 83 volte: sangue, urine e a volte anche tutte e due e ovviamente non è mai stata positiva ad alcun controllo in tutti questi anni.

“Dovete vergognarvi”, un commosso Davide Errani parla degli insulti ricevuti alla madre e delle prese in giro sul web