Novak Djokovic valuta di denunciare un giornalista dopo una sua affermazione

È una delle storie del momento della stampa serba. Il sito web della rivista ‘Ciao’ ha rivelato che Novak Djokovic sta valutando di denunciare il giornalista canadese Hélène Pelletier, che questo fine settimana in un programma Radio a Montreal ha affermato che il serbo non ha concluso la stagione a causa del problema fisico alla spalla, ma per un silent ban dopo un controllo antidoping risultato positivo.

Djokovic, che non ha mai denunciato un giornalista durante la sua carriera, ha già consultato un avvocato per cercare di capire se un processo può avere un seguito positivo, anche se è consapevole che questo tipo di voci di solito sono diffuse sui giocatori che sono fermi dal circuito per molti mesi.