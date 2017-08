Da Montreal: Thomas Fabbiano “Il match si è deciso su pochi punti e il mio avversario è stato più attento a sfruttare le occasioni”

All’indomani dell’esordio nel tabellone principale del Master 1000 di Montreal, in cui è stato sconfitto dal n.44 Atp Ryan Harrison, Thomas Fabbiano direttamente sul suo sito ufficiale ha sottolineato come proprio la partita contro l’americano gli abbia restituito buone sensazioni.

“È stata una buona partita da parte mia. Sono molto soddisfatto del tennis espresso e soprattutto di aver ritrovato il mio gioco e i miei colpi che per 3 settimane mi avevano abbandonato.

Il match si è deciso su pochi punti e il mio avversario è stato più attento a sfruttare le occasioni. Se nel primo set ho commesso qualche errore di troppo, il secondo set ho giocato meglio di lui e meritavo di vincerlo.

Peccato per il break preso sul 5-5 dove ho avuto un brutto passaggio a vuoto, ma reagendo bene mi ero procurato 3 palle break per riagganciare la partita. Sono rientrato sulla strada giusta e non vedo l’ora di tornare in campo a Cincinnati”.