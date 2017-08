Masters 1000 Montreal: Paolo Lorenzi si regala la sfida con Nick Kyrgios

Ottimo esordio per Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Montreal ($4.662.300, cemento).

Il tennista senese ha sconfitto il 19 enne americano Frances Tiafoe, numero 84 del mondo, con il punteggio finale di 7-6 (3) 0-6 6-2 dopo 2 ore e 3 minuti di gioco.

Al secondo turno Paolo sfiderà l’australiano Nick Kyrgios, n.16 del seeding e n.24 ATP.

Primo Set: Paolo annullava subito due palle break nel primo gioco da 15-40 e un’altra nel terzo gioco, confermando così i suoi turni di battuta e conducendo per 2-1.

Nel sesto game, arrivava la palla break per l’azzurro, che però veniva annullata da Tiafoe, il quale impattava sul punteggio di 3-3.

Dopo aver tenuto i due giocatori i rispettivi turni di battuta senza più concedere palle break il set si decideva al tie break. Lorenzi, volava sul 5-0 nel tie break prima di aggiudicarselo per 7 punti a 3 al secondo set point utile (grazie a un doppio fallo dell’americano) aggiudicandosi così la prima partita.

Secondo Set: Partiva bene il tennista americano, il quale nel secondo gioco (avanti 1-0) brekkava Paolo e dopo aver tenuto il successivo turno di battuta si portava avanti sul punteggio di 3-0.

Tiafoe prendeva il largo e strappava ancora una volta il servizio al tennista italiano (nel quarto gioco ai vantaggi) e così conduceva per 4-0.

Sotto 0-5, Paolo perdeva ancora una volta la battuta e cedeva per 6-0 una disastrosa seconda partita, dopo un errore di dritto sul set point.

Terzo Set: Ottima partenza del tennista senese che nel gioco di apertura della partita finale brekkava Frances e conduceva per 1-0 e servizio.

Nel quinto game, Lorenzi avanti 3-1, ma con lo statunitense alla battuta, operava il secondo break del set (a 15 e con l’americano che commetteva 4 errori gratuiti, tra cui un doppio fallo) e prendeva il largo portandosi sul 4-1.

Sotto 1-5 il tennista americano numero 84 ATP annullava tre match point all’azzurro e teneva la battuta accorciando le distanze sul 2-5.

Chiamato a servire per il match Paolino non tremava conquistando a 15 il gioco e portava a casa la terza frazione per 6-2 e l’incontro.

La partita punto per punto



ATP Montreal Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 7 0 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 2 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-5 → 0-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 0-4 → 0-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – F. Tiafoe

02:02:57

7 Aces 12

1 Double Faults 7

50% 1st Serve % 56%

32/43 (74%) 1st Serve Points Won 39/51 (76%)

22/43 (51%) 2nd Serve Points Won 18/40 (45%)

6/9 (67%) Break Points Saved 4/6 (67%)

13 Service Games Played 13

12/51 (24%) 1st Return Points Won 11/43 (26%)

22/40 (55%) 2nd Return Points Won 21/43 (49%)

2/6 (33%) Break Points Won 3/9 (33%)

13 Return Games Played 13

54/86 (63%) Total Service Points Won 57/91 (63%)

34/91 (37%) Total Return Points Won 32/86 (37%)

88/177 (50%) Total Points Won 89/177 (50%)

38 Ranking 84

35 Age 19

Rome, Italy Birthplace Hyattsville, MD, USA

Siena, Italy Residence Orlando, FL, USA

6’0″ (182 cm) Height 6’2″ (187 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 170 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2015

20/24 Year to Date Win/Loss 3/11

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,552,194 Career Prize Money $650,956





Luigi Calvo